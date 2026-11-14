Elfmal die 7: So läuft Portugal erstmals ohne Ronaldo auf

Beim ersten Länderspiel nach Cristiano Ronaldos Rücktritt plant Portugal eine besondere Geste. Auch seine Rückennummer soll sich verändern.

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Cristiano Ronaldo ist nicht mehr dabei. Seine Nummer soll trotzdem auf jedem portugiesischen Trikot stehen – zumindest beim Einlaufen. Zum ersten Länderspiel nach dem Rücktritt des Rekordtorjägers plant Portugal gegen Dänemark (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) in Braga eine besondere Ehrung.

Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, sollen sämtliche Spieler mit Ronaldos berühmter Nummer 7 auf den Rasen kommen. Im Spiel selbst tragen sie wieder ihre eigenen Rückennummern.

In Minute sieben sind die Fans gefragt

Auch nach dem Anpfiff soll der langjährige Kapitän noch einmal im Mittelpunkt stehen. Für die siebente Minute ist eine weitere Ehrung geplant, an der sich die Zuschauer beteiligen sollen. Beide Aktionen sind laut "A Bola" von der UEFA genehmigt.

Abgestimmt wurde der Abschied mit Verbandspräsident Pedro Proença, Teamchef Jorge Jesus und den Mannschaftskapitänen Bernardo Silva, Rúben Dias und Bruno Fernandes.

Wie ungewohnt das Nationalteam ohne Ronaldo noch ist, zeigt auch eine Entscheidung im portugiesischen Trainingszentrum: Sein bisheriges Zimmer blieb beim ersten Lehrgang nach seinem Rücktritt frei.

Ronaldos Nummer bleibt präsent: Gegen Dänemark sollen laut "A Bola" alle portugiesischen Spieler beim Einlaufen die 7 tragen. © EPA

Die Nummer bleibt – aber sie verändert sich

Portugals berühmteste Rückennummer soll künftig anders aussehen. Laut "A Bola" bekommt die 7 ein neues Schriftbild. Die bisherige Gestaltung soll zu Ehren Ronaldos nicht mehr verwendet werden.

Die Nummer selbst bleibt allerdings im Einsatz. Die UEFA sieht für die Nationalmannschaftsspiele Rückennummern von 1 bis 23 vor. Portugal kann die 7 deshalb nicht einfach dauerhaft streichen.

Gegen Dänemark soll Carlos Forbs die neu gestaltete Nummer tragen. Wer sie langfristig übernimmt, ist noch offen.

Nach 234 Spielen ist Schluss

Ronaldo hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft am 5. November verkündet. Der 41-Jährige verabschiedete sich nach 234 Länderspielen und 146 Toren – mehr als 23 Jahre nach seinem Debüt im August 2003.

Mit Portugal gewann er die EM 2016 und die Nations League 2019 sowie 2025. Sein letztes großes Turnier blieb die WM 2026, bei der die Portugiesen im Achtelfinale gegen Spanien ausschieden.

Seine Vereinskarriere setzt Ronaldo bei Al-Nassr fort. Der saudische Klub veröffentlichte am Freitag Trainingsbilder mit dem Portugiesen.