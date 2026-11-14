Kuriose Studie enthüllt: Bringt die richtige Frisur mehr Tore?

Eine ungewöhnliche Datenauswertung im deutschen Profifußball sorgt derzeit für Aufsehen in der Sportwelt. Eine Erhebung des Haartransplantations-Anbieters "Bank of Hair" analysierte tausende Treffer und stellt dabei einen bemerkenswerten statistischen Zusammenhang zwischen dem Haarschnitt und der Trefferquote her.

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Im modernen Profifußball überlassen Vereine und Topstars bei der Spielvorbereitung kaum ein Detail dem Zufall. Neben Ernährung, Taktikschulung und individuellem Fitnesstraining spielt für viele Akteure auch das äußere Erscheinungsbild am Spieltag eine zentrale Rolle. Kritiker stufen den Trend zu aufwendigen Friseurbesuchen unmittelbar vor dem Anpfiff oft als bloße Eitelkeit ein, doch eine großangelegte Auswertung liefert nun handfeste statistische Auffälligkeiten.

Als Basis für die Untersuchung dienten exakt 1.309 Torschützen aus der 1. und 2. deutschen Bundesliga. Dabei wurden rund 9.500 Treffer aus insgesamt fünf kompletten Spielzeiten zwischen der Saison 2021/22 und der Saison 2025/26 detailliert erfasst und nach frisurtechnischen Merkmalen aufgeschlüsselt. Das Resultat belegt bei der reinen Masse an erzielten Toren eine erdrückende Dominanz von Akteuren mit kurzen Haaren: Nahezu zwei Drittel aller Tore im deutschen Profifußball gehen auf das Konto kurzhaariger Kicker.

Undercut und Kurzhaar dominieren die Torschützenlisten

Besonders ein Styling sticht bei der reinen Toranzahl sowohl im Oberhaus als auch im Unterhaus signifikant hervor:

Im Fußball-Oberhaus entfallen exakt 33 Prozent aller Treffer auf den weit verbreiteten Undercut.

In der 2. Bundesliga klettert dieser Wert sogar auf einen Anteil von 45,5 Prozent aller Tore.

Bei den absoluten Torschützen in der 1. Bundesliga führen Spieler mit Undercut (459 Akteure) hauchdünn vor dem klassischen Kurzhaarschnitt (441 Akteure).

Akteure mit einer markanten Afro-Frisur steuerten insgesamt 460 Treffer zum Gesamtergebnis bei.

Stürmer mit offen getragenem Haar verbuchten im erfassten Zeitraum insgesamt 336 Torerfolge.

Überraschende Effizienz bei Spielern mit langen Haaren

Betrachtet man das Zahlenwerk jedoch unter dem Gesichtspunkt der tatsächlichen Effizienz pro Einsatzzeit, ergibt sich eine überraschende Wende zugunsten der Langhaarträger. Obwohl Profis mit langer Mähne eine absolute Minderheit auf dem Platz darstellen und lediglich 3,4 Prozent aller erfassten Torschützen ausmachen, weisen sie die stärkste Trefferquote auf.

In der 1. Bundesliga trafen Kicker mit langen Haaren im Durchschnitt 0,27 Mal pro 90 Minuten Spielzeit. Die kurzhaarigen Kollegen kamen im direkten Vergleich auf einen Schnitt von lediglich 0,20 Toren pro Partie. Ob sich Top-Angreifer wie FC Bayern-Star Harry Kane oder BVB-Goalgetter Serhou Guirassy aufgrund dieser Werte nun die Haare wachsen lassen, bleibt zwar fraglich, die Zahlen belegen jedoch eine beachtliche Kaltschnäuzigkeit der Minderheit.

Haarfarbe liefert klare statistische Spitzenreiter

Neben dem Schnitt liefert die Erhebung auch bei der Haarfarbe eindeutige Ergebnisse:

Profis mit braunen Haaren führen die Torschützenlisten überlegen an: Sie erzielten 42,5 Prozent der Treffer in der 1. Bundesliga sowie 52,1 Prozent im Unterhaus.

Kicker mit schwarzen Haaren folgen auf Rang zwei (37,2 Prozent im Oberhaus, 45,2 Prozent in der 2. Liga).

Die Erhebung beweist mit wissenschaftlichem Augenzwinkern, dass das Thema Styling auf dem Rasen mehr als nur reine Optik sein könnte. Bevor Angreifer vor dem nächsten Spieltag stundenlang an ihrer Schusstechnik feilen, lohnt sich möglicherweise auch ein prüfender Blick in den Friseurspiegel.