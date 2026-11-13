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Um Gruppensieg

England bittet Spanien zum Kampf der Giganten

Sport Redaktion
von
Lamine Yamal im Duell mit Marc Guehi
© NurPhoto via Getty Images
Bereits vorzeitig sicherten sich Spanien und England den Platz im Nations-League-Viertelfinale. Der Gruppensieger steht aber noch nicht fest.
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Harry Kane wurde mal wieder der Held des Abends, in seinem Rekordspiel (126. Einsatz) besorgte er per Elfmeter den 2:1-Erfolg gegen Kroatien. Die Spanier, die schon vor dem vorletzten Spieltag fix aufgestiegen waren, ließen Tschechien mit 2:0 keine Chance.

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Am Sonntag (20.45 Uhr/live DAZN & im OE24-Live-Ticker) treffen die beiden im direkten Duell um den Gruppensieg aufeinander. In Atleticos Wanda Metropolitano geht es dabei aber nicht nur um die Ehre.

Wiederauflage EM-Finale

Der Erstplatzierte trifft in der K.o.-Runde auf einen Zweitplatzierten und hat obendrein im Rückspiel Heimrecht, was die Chancen auf einen Platz im Final Four natürlich erhöht.

Darüber hinaus ist es aber schlichtweg ein Kampf der Giganten. Der amtierende Welt- und Europameister empfängt den WM-Dritten und Vize-Europameister. Blickt man auf die direkte Bilanz, zeigt sich aber kein ebenbürtiges Bild.

Bilanz spricht eine klare Sprache

Von den letzten Zehn gewannen die Three Lions gerade einmal zwei, bei einem Remis. Im Hinspiel siegte "Furia Roja" mit 3:2, auch weil Kane die Chance auf 3:1 per Elfmeter versemmelte. Das Team von Thomas Tuchel hat also etwas gutzumachen.

Ein Boost für Coach Luis de la Fuente ist aber die Rückkehr von Superstar Lamine Yamal, nachdem dieser zuletzt aussetzen musste.

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