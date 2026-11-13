Klopp droht Kronen-Knall in Belgrad

Die Stimmung im deutschen Team könnte vor dem Duell gegen Serbien kaum angespannter sein.

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Sportlich steht für Bundestrainer Jürgen Klopp in Belgrad ab 20.45 Uhr ein richtungsweisendes League-Duell gegen Serbien bevor, doch ausgerechnet ein Star-Spieler bereitet ihm im Vorfeld enorme Sorgen.

Im Mittelpunkt steht Dortmund-Kicker Felix Nmecha, dessen umstrittener "Kronen-Jubel" in den Tagen vor der Partie heftige Diskussionen auslöste und bei dem sich die Frage stellt, ob er nach klärenden Gesprächen wirklich auf die Geste verzichtet oder ein Zeichen setzt.

Klopp: "Er will so nicht mehr jubeln"

Hinter der Geste steckt das evangelikale Netzwerk "Ballers in God", das wegen konservativer Weltanschauungen (u.a. Ablehnung von Homosexualität) in der Kritik steht. Nach klärenden Gesprächen mit DFB und Verein lenkte der Mittelfeldspieler zwar ein, doch die Debatte begleitet das Team bis nach Serbien. Klopp bei der Abschluss-PK: "Er will so nicht mehr jubeln."

Umstrittener Kronen-Jubel von Felix Nmecha dominiert die Schlagzeilen. © IMAGO/Team 2

Geisterspiel: FIFA & UEFA vor Ort

Auf dem Rasen erwartet die DFB-Auswahl eine bizarre Kulisse: Das Spiel findet wegen rassistischer Vorfälle als Geisterspiel statt – zugelassen sind lediglich 5.000 Kinder unter 15 Jahren.

Abseits des Sportlichen versinkt der serbische Fußballverband (FSS) in einem totalen administrativen Chaos. Nachdem innerhalb der vorgeschriebenen Frist keine einzige Kandidatur für die Verbandsspitze eingereicht worden war, musste die für morgen geplante Wahlversammlung offiziell abgesagt werden.

Daraufhin schalteten sich die internationalen Dachverbände unmittelbar ein, und eine Expertendelegation von FIFA und UEFA wurde zur Krisenbewältigung nach Belgrad entsandt.