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Rangnick reagiert

Bitter: Zwei ÖFB-Stars fallen gegen Irland aus

Andreas Staggl
von
Ein österreichischer Fußballspieler mit rotem Trikot kontrolliert den Ball auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Kevin Kada
Bittere Nachrichten für Österreichs Nationalteam unmittelbar vor dem Nations-League-Heimspiel gegen Irland: Teamchef Ralf Rangnick muss gleich zwei Ausfälle verkraften.
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Sowohl Xaver Schlager als auch Alexander Prass stehen verletzungsbedingt zumindest für die kommende Partie nicht zur Verfügung.

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Beide Mittelfeldspieler haben sich Muskelverletzungen im Oberschenkel zugezogen. Bei Schlager ist der rechte Oberschenkel betroffen, Prass verletzte sich hingegen am linken Bein. Wie lange die beiden ausfallen, ist derzeit noch offen. Ob sie im weiteren Verlauf des Lehrgangs wieder einsatzfähig sein werden, soll sich in den nächsten Tagen zeigen.

Rangnick reagiert

Rangnick reagierte auf die Ausfälle mit einer Nachnominierung: Yanik Spalt aus dem österreichischen U21-Nationalteam wurde in den A-Kader berufen. Der 19-Jährige soll bereits am Freitag erstmals mit der Mannschaft am ÖFB-Campus trainieren.

Ein junger Fußballspieler im Trainingsoutfit steht lächelnd auf dem Spielfeld beim Aufwärmen.
Yanik Spalt wurde nachnominiert © GEPA pictures/ Kevin Kada

Anschließend reist Spalt gemeinsam mit dem Team nach Linz, wo Österreich auf Irland trifft. Für den jungen Spieler ist die Einberufung eine Gelegenheit, sich erstmals im Umfeld des A-Nationalteams zu präsentieren.

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