Seiwald über Leipzig-Degradierung: "So schnell geht's"

Während Nicolas Seiwald in Österreichs Fußball-Nationalmannschaft seit Jahren nicht aus der Startelf wegzudenken ist, hat er zuletzt bei RB Leipzig seinen Stammplatz verloren.

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Seit Anfang September muss der Mittelfeldmann fast immer auf der Bank Platz nehmen, mehr als Kurzeinsätze waren in den vergangenen Wochen zumeist nicht drin. Dennoch gab sich Seiwald am Donnerstag am ÖFB-Campus in Wien kämpferisch: "Ich weiß, was ich kann und was ich zu bieten habe."

In den ersten Saisonpartien lief Seiwald noch regelmäßig von Beginn an ein. "Dann haben wir zweimal verloren (Anm.: gegen Werder und Como), und der Trainer hat ein bisschen etwas umgestellt", erzählte Seiwald. Coach Martin Demichelis setzt seither nur noch auf einen echten Sechser. "Er will ein bisschen offensiver spielen, das muss ich akzeptieren", meinte der Salzburger.

© APA/AFP/JAVIER SORIANO

Demichelis will von Seiwald mehr Drang nach vorne

Beim Heim-5:2 gegen Augsburg am vergangenen Samstag wurde Seiwald nicht einmal eingewechselt. "Ich versuche trotzdem, dranzubleiben und die Spielzeit, die ich bekomme, so gut wie möglich zu nutzen", sagte der 55-fache ÖFB-Teamspieler. Demichelis würde vom Ex-Salzburg-Profi gerne mehr Akzente im Spiel nach vorne sehen. "Er will einen anderen, offensiveren Spielertypen mit mehr Drang nach vorne", erklärte Seiwald.

Einfach sei die Degradierung nicht zu verkraften gewesen, gestand der 25-Jährige. "Ich fühle mich im Training gut und fit, die Situation im Nationalteam ist wie immer. Bei RB ist es aber ein bisschen eine andere Sache, weil du bisschen eine andere Rolle einnimmst und dich teilweise überwinden musst, wenn du von der Bank weg Verantwortung übernimmst. Das ist schwieriger, als wenn du gesetzt bist."

Keine Stammplatzsorgen hat Seiwald beim ÖFB-Team, mit dem es am Samstag in Linz gegen Irland um den Nations-League-Gruppensieg geht. Mit einem Sieg wäre Endrang eins schon vor dem letzten Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel fix. Um das zu schaffen, müsse man aber einen besseren Start als beim 2:2 in Dublin hinlegen, betonte Seiwald. "Diesmal wird es ein anderes Spiel. Wir wollen von Anfang an das Kommando übernehmen und dürfen uns nicht wie in Irland überrumpeln lassen", forderte Seiwald.