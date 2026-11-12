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Für Europacup: Bundesliga verkündet krasse Regeländerung

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Die Bundesliga veröffentlicht ihrem Terminplan 2027/28
© APA/ERWIN SCHERIAU
Die Bundesliga hat aufgrund der EM 2028 bereits frühzeitig ihren Rahmenterminplan für die Saison 2027/28 veröffentlicht. Mit dabei ist aber auch eine Neuerung zur Liga-Stärkung.
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Die EURO 2028 findet von 9. Juni bis 9. Juli statt, weshalb die Ligen wieder in ein enges Korsett gepresst werden.

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Sie beginnt deshalb mit der 1. Runde im ÖFB-Cup von 23. bis 25. Juli 2027, ehe am Wochenende darauf der Ligabetrieb in der Bundesliga und 2. Liga startet.

Knapp ein Monat Winterpause

In die Winterpause geht es mit der 3. Runde im Cup am 19. Dezember, eine Woche davor pausiert die Liga mit der 16. Runde.

Aus der Winterruhe geht es ab 21. Jänner 2028. Die nationale Saison endet am 12./13. Mai, am 30. Mai/1. Juni geht es ans ÖFB-Cup-Finale.

Liga will internationalen Erfolg steigern

Die eigentliche Sensation ist aber die Mitteilung der Bundesliga bezüglich einer Regeländerung. Bisher durfte in der Europacup-Quali vertretene Teams eine nationale Partie nur dann verschieben lassen, wenn sie zwischen zwei Qualirunden stattfand.

Da ein "besonderes Augenmerk auf den sportlichen Erfolg in den UEFA-Bewerben" liegt, wie es heißt, dürfen diese Vereine künftig während der "gesamten UEFA-Qualifikationsphase ein nationales Pflichtspiel (Meisterschaft oder Cup) verschieben".

Restliche Klubs schneiden finanziell mit

Diese Änderung ist auch deshalb möglich, weil sich besagte Klubs bereit erklären, 3 Prozent (Champions League) bzw. 1,5 Prozent (Europa- und Conference League) der Startprämie einer Gruppenphase auf die nicht international vertretenen Teams auszuschütten.

Mit dieser Änderung soll der Erfolg der österreichischen Teams international wieder angetrieben werden, nachdem man in den letzten Jahren zu viel Boden verloren hat.

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