ÖFB und Polen buhlen um Ex-Admira-Talent

Vom Admira-Nachwuchs bis in die Serie A: David Puczka hat einen steilen Aufstieg hingelegt. Nun rückt der 21-Jährige auch auf Nationalteam-Ebene in den Fokus – und könnte vor einer wichtigen Entscheidung stehen.

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Österreich oder Polen? Um David Puczka ist ein heißer Nationalteam-Poker entbrannt! Der 21-jährige Serie-A-Legionär hat sich mit starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt und damit auch das Interesse des polnischen Verbands geweckt. Die Polen wollen sich das Abwehrtalent unbedingt sichern. Doch laut Sky Austria darf der ÖFB aufatmen: Puczkas Tendenz soll klar in Richtung Österreich gehen.

Der gebürtige Wiener hat sämtliche österreichischen Nachwuchsauswahlen durchlaufen und sich zuletzt auch in Italien einen Namen gemacht. Im Sommer 2026 wagte er den nächsten Karriereschritt und wechselte für rund sechs Millionen Euro von Juventus Turin zu Genoa. Beim Serie-A-Klub sammelte der Linksfuß bereits vier Einsätze und durfte beim 0:2 gegen die AS Roma erstmals von Beginn an ran. Zuvor hatte er bei Juventus Next Gen in der Serie C ordentlich aufgezeigt: In 31 Ligaspielen gelangen ihm starke zehn Tore und vier Assists.

Abwehr-Ass mit Torinstinkt

Puczka überzeugt dabei nicht nur mit seinen defensiven Qualitäten. Als Linksverteidiger und linker Wingback schaltet er sich immer wieder gefährlich in die Offensive ein. Auch im österreichischen U21-Team ist er längst eine fixe Größe. In der EM-Qualifikation steuerte er drei Treffer und drei Vorlagen bei.

Puczka hat sich als Stammspieler im ÖFB-U21-Team etabliert. © PA Images via Getty Images

Polen gibt den Kampf um den Youngster dennoch nicht auf: Dank seiner polnischen Wurzeln und seiner Sprachkenntnisse wäre er auch für den Nachbarn spielberechtigt. Doch auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick könnte Puczka mit seinem Profil eine spannende Option für die Zukunft sein. Eine endgültige Entscheidung über seine Nationalteam-Zukunft ist allerdings noch nicht gefallen.