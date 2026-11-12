Acht Spiele ohne weiße Weste: Lienhart will Irland stoppen

Sieben Spiele, siebenmal hat es geklingelt. ÖFB-Abwehrchef Philipp Lienhart will am Samstag (20.45 Uhr, live ORF 1) gegen Irland endlich wieder die Null halten. Doch die Gäste reisen mit ordentlich Zündstoff an: Nach dem Chaos-Lehrgang gegen Israel fordert Teamchef Heimir Hallgrimsson einen Neustart. Dazu kehren Kapitän Nathan Collins zurück und Torjäger Jack Moylan kommt in absoluter Überform nach Linz.

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Österreichs Defensive steht vor einer echten Bewährungsprobe! Am Samstag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) wartet in Linz das Nations-League-Duell mit Irland – und Philipp Lienhart hat eine klare Mission: Endlich soll die Null stehen! "Das haben wir zu selten geschafft. Daran arbeiten wir", stellte der Freiburg-Legionär mit Blick auf die Gegentor-Serie klar. Tatsächlich musste Österreich in den vergangenen acht Länderspielen stets mindestens einen Treffer hinnehmen.

Brisante Aufholjagd im Hinspiel

Hoffnung macht allerdings die Heimstärke: In sechs Nations-League-Heimspielen ist die Rangnick-Elf noch ungeschlagen, vier davon konnte sie gewinnen. Irland reist dagegen mit einer schwachen Auswärtsbilanz an: Nur zwei der bisherigen zwölf Partien in der Nations League konnten die "Boys in Green" in der Fremde für sich entscheiden, achtmal gingen sie als Verlierer vom Platz.

Doch unterschätzen darf man die "Boys in Green" keinesfalls. Schon beim 2:2 im September lag Österreich nach zwei Treffern von Troy Parrott 0:2 zurück. "Sie haben viel Qualität vorne, eine robuste Spielweise, spielen schnell nach vorne und suchen die Tiefe", warnt Lienhart. Diesmal soll es aber gar nicht erst so weit kommen. "Im Idealfall spielen wir zu null", so der Abwehrchef. Dann sei er sicher, dass Österreich gewinnt.

Israel-Eklat abgehakt – Irland will Gruppensieg

Bei den Iren brodelte es zuletzt gewaltig. Die Spiele gegen Israel hatten für heftige Diskussionen gesorgt: Boykottforderungen aus der Heimat, schwarze Armbinden, verweigerte Handschläge und sogar eine abgebrochene Pressekonferenz von Teamchef Heimir Hallgrimsson. "Ich möchte nicht, dass dieses Camp eine Fortsetzung des letzten ist", stellte der Isländer nun klar. Aus dem Wirbel will er dennoch Kraft schöpfen. Die schwierigen Wochen hätten seine Mannschaft zusammengeschweißt. "Manchmal schaffen wir als Trainer künstlich das Gefühl, dass die ganze Welt gegen uns ist, damit wir zusammenhalten", erklärte er.

Republic of Ireland Squad Announcement, FAI HQ, Dublin 5/11/2026 Manager Heimir Hallgrimsson Heimir Hallgrimsson 5/11/2026 PUBLICATIONxNOTxINxUKxIRLxFRAxNZL Copyright: xx RB1_7312 © IMAGO/Inpho Photography

Jetzt soll der Zusammenhalt auf dem Platz Punkte bringen. Österreich führt Gruppe B3 mit acht Zählern an, Irland hält bei fünf. Mit zwei Siegen könnten die Gäste sogar noch den Gruppensieg holen. Hallgrimssons Kampfansage: "Mit zwei Siegen gewinnen wir die Gruppe."

Moylan in Torlaune – ÖFB-Abwehr gewarnt

Besonders auf Jack Moylan muss Österreich jedoch aufpassen. Der 25-Jährige hat für Cardiff City in 15 Spielen bereits zehn Tore und drei Assists gesammelt. Gegen im Championship-Hit gegen West Ham gelang ihm ein Hattrick in nur 28 Minuten. Dazu kehrt Kapitän Nathan Collins zurück, Harvey Vale ist ebenfalls wieder fit. Goalie Gavin Bazunu fällt hingegen verletzt aus.

Lienhart kann sich auf wechselnde Nebenleute einstellen: Neben ihm stehen auch David Affengruber, Felix Bacher und Kevin Danso bereit. "Ich kenne alle meine Kollegen sehr, sehr gut und fühle mich wohl neben jedem", sagt er. Am Samstag zählt für ihn aber vor allem eines: Irlands Torjäger in Schach halten, die Null halten – und den vorzeitigen Gruppensieg feiern.