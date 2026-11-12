Malediven, Venedig & Co.: Diese Urlaubsziele könnten bis 2050 im Meer versinken

Wenn der weltweite CO₂-Ausstoß nicht sinkt, droht einigen der beliebtesten Urlaubszielen der Welt schon bis 2050 ein dramatisches Schicksal: Steigende Meeresspiegel könnten ganze Stadtteile verschlingen und einstige Traumziele unbewohnbar machen.

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Nach Angaben der Vereinten Nationen könnte der globale Meeresspiegel bis 2050 im Durchschnitt um etwa 15 bis 30 Zentimeter steigen. Das klingt zunächst nach wenig. Für flache Inseln und dicht besiedelte Küstenregionen kann dieser Unterschied jedoch dramatische Folgen haben. Denn es geht nicht nur darum, dass das Wasser langsam höher steigt. Auch Sturmfluten, starke Wellen, Küstenerosion und versalztes Grundwasser verschärfen die Situation. Was heute noch ein idyllischer Sandstrand ist, könnte künftig regelmäßig überschwemmt werden. Diese Urlaubsziele sind besonders gefährdet:

Malediven

Malediven © Getty Images

Die Malediven gehören zu den wohl schönsten Urlaubszielen der Welt. Doch genau ihre traumhafte Lage könnte ihnen zum Verhängnis werden. Viele Inseln ragen nur wenige Meter aus dem Meer. Steigende Wasserstände und Sturmfluten bedrohen Strände, Häuser und Trinkwasservorräte. Besonders kritisch ist das Salzwasser, das in die Süßwasservorräte eindringen kann. Für die Bewohner geht es damit um weit mehr als den Verlust eines Traumstrandes.

Venedig

Venedig © Getty Images

Venedig ist seit Jahrhunderten eng mit dem Wasser verbunden. Doch die Kanäle und historischen Paläste werden zunehmend zur Herausforderung. Der steigende Meeresspiegel und das Absinken des Bodens verschärfen die Hochwassergefahr. Eine 2025 veröffentlichte Untersuchung des italienischen Geophysikalischen Instituts (INGV) zeigt, dass Venedig langfristig vor erheblichen Risiken steht. Besonders alarmierend sind die Szenarien für das Ende des Jahrhunderts. Bis 2050 droht noch nicht der komplette Untergang der Stadt, sondern eine zunehmende Belastung durch Überschwemmungen.

Miami

Miami © Getty Images

Palmen, Art-déco-Architektur und endlose Strände: Miami ist ein Klassiker unter den amerikanischen Urlaubszielen. Doch die Küstenstadt ist besonders anfällig für Überschwemmungen. Eine 2024 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie untersuchte 32 US-Küstenstädte. Miami zählt dabei zu den besonders exponierten Regionen. Bis 2050 könnten zusätzliche Flächen durch Hochwasser gefährdet sein.

Tuvalu

Tuvalu © Getty Images

Weiße Strände, Palmen und türkisfarbenes Wasser: Tuvalu wirkt wie ein vergessenes Paradies im Pazifik. Doch der Inselstaat zählt zu den besonders gefährdeten Regionen der Erde. Große Teile des Landes liegen nur knapp über dem Meeresspiegel. Überschwemmungen, Küstenerosion und versalztes Grundwasser bedrohen die Lebensgrundlagen der Bevölkerung. Ein vollständiges Verschwinden bis 2050 ist allerdings nicht wissenschaftlich gesichert, die Gefahr für die Bewohnbarkeit ist schon heute real.

Kiribati

Kiribati © Getty Images

Kiribati besteht aus zahlreichen kleinen Inseln und Atollen mitten im Pazifik. Die niedrige Lage macht das Land besonders anfällig für steigende Wasserstände und extreme Wellen. Schon zusätzliche zehn Zentimeter Meeresspiegelanstieg können in Teilen der Tropen die Häufigkeit von Überschwemmungen deutlich erhöhen. Für die Menschen bedeutet das eine zunehmende Bedrohung von Wohnraum, Landwirtschaft und Trinkwasser.

Fidschi

Fidschi © Getty Images

Palmen, Korallenriffe, türkisblaues Wasser und luxuriöse Strandresorts: Fidschi ist der Inbegriff eines tropischen Traumurlaubs. Laut einer 2025 veröffentlichten Untersuchung des Internationalen Währungsfonds steigt der Meeresspiegel rund um Fidschi mit etwa 4,7 Millimetern pro Jahr, schneller als im globalen Durchschnitt. Besonders gefährdet sind niedrig gelegene Küstendörfer und kleine Inseln. Schon heute mussten Gemeinden aufgrund von Überschwemmungen und Küstengefahren umsiedeln. Für Fidschi könnte der Klimawandel damit nicht nur die Strände verändern, sondern auch ganze Lebensräume bedrohen.

Bahamas

Bahamas © Getty Images

Auch dieser Inselstaat gehört zu den besonders gefährdeten Regionen der Karibik. Der Grund: Mehr als 80 Prozent der Landfläche liegen weniger als einen Meter über dem mittleren Meeresspiegel. Eine Analyse des UN-Umweltprogramms weist darauf hin, dass bei Eintreten der zugrunde gelegten Projektionen bis 2050 zwischen zehn und zwölf Prozent des Staatsgebiets dauerhaft überflutet sein könnten. Besonders bitter: Die Bahamas sind wirtschaftlich stark vom Tourismus abhängig. Gehen Strände und Korallenriffe verloren, könnte das auch die Existenzgrundlage vieler Menschen gefährden.

Ist es für diese Urlaubsparadiese bereits zu spät?

Noch ist nicht alles verloren. Viele gefährdete Regionen arbeiten an Schutzmaßnahmen. Dazu gehören Deiche, künstliche Landaufschüttungen, verbesserte Entwässerungssysteme und die Wiederherstellung natürlicher Küstenschutzgebiete. Auch die Malediven investieren in Küstenschutz und Landgewinnung. Doch solche Maßnahmen sind teuer und bieten keine Garantie für eine dauerhafte Sicherheit.