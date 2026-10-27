WhatsApp: Achtung vor dieser neuen Betrugsmasche

Betrüger versuchen jetzt, mit "Ghost Pairing" an Geld zu kommen. So könnt ihr euch wehren!

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Wenn es darum geht, ahnungslosen Menschen über Phishing-Mails oder -Anrufe Geld aus der Tasche zu ziehen, sind Betrüger leider sehr einfallsreich und lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen. Die neueste Betrugsmethode nennt sich "Ghost Pairing" und läuft über WhatsApp.

Dreistelliger Betrag weg

Das ist jetzt einem 26-jährigen Deutschen passiert, berichtet focus.de. Der junge Mann wurde von einem Bekannten via WhatsApp gebeten, ihm finanziell unter die Arme greifen. Weil er den Bittsteller und dessen Nummer kannte, dachte er sich nichts dabei. Erst als er noch einmal nach Geld gefragt wurde, rief er seinen Freund an - und der wusste von nichts! Der Geschädigte ist eine Summe im dreistelligen Bereich los und erstattete Anzeige.

So läuft das "Ghost Pairing"

Doch wie konnten die Betrüger ihr Opfer als guten Bekannten getarnt anschreiben? Dahinter steckt ein simpler Trick: Sie verschicken gefälschte Nachrichten, Links oder QR-Codes an ahnungslose Nutzer. Diese klicken sie an und verknüpfen ihr WhatsApp-Konto, ohne es zu ahnen, mit den fremden Geräten der Kriminellen. Schon können diese auf das Konto zugreifen und ihre Nachrichten mit der Bitte um Geld verschicken.

Um sicherzugehen, dass niemand sich heimlich mit deinem Konto verbunden - also "gepairt" - hat, solltest du in deinen WhatsApp-Einstellungen regelmäßig überprüfen, welche Geräte Zugriff haben. Wenn du dabei eine unbekannte Verbindung entdeckst, lösche sie sofort.