"Warum rufst du an?" WhatsApp plant Anruf-Revolution

Schluss mit lästigen Anrufen unbekannter Nummern? WhatsApp arbeitet offenbar an einem neuen Filter. Besonders spannend: Die App soll Anrufer künftig selbst nach dem Grund ihres Anrufs fragen.

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Wer auf WhatsApp von unbekannten Nummern angerufen wird, soll künftig mehr Kontrolle bekommen. Wie das auf WhatsApp spezialisierte Portal "WABetaInfo" berichtet, entwickelt der Konzern Meta für Android drei unterschiedliche Einstellungen, mit denen sich unerwünschte Anrufe besser abfangen lassen.

Drei Optionen für Anrufe

Nutzer sollen künftig auswählen können, ob alle Anrufe wie gewohnt durchgestellt werden, unbekannte Nummern automatisch stummgeschaltet werden oder WhatsApp den Anruf zunächst selbst entgegennimmt.

Die Stummschaltung gibt es bereits. Sie verhindert, dass unbekannte Anrufer das Handy klingeln lassen, zeigt die Anrufe aber weiterhin in der Anrufliste und den Benachrichtigungen an.

WhatsApp fragt Anrufer nach dem Grund

Die dritte Variante könnte besonders interessant werden: Nimmt WhatsApp einen Anruf von einer unbekannten Nummer zunächst selbst an, soll der Anrufer nach dem Grund seines Anrufs gefragt werden. Seine Antwort wird anschließend in Text umgewandelt.

Nutzer können das Transkript lesen und danach entscheiden, ob sie zurückrufen oder reagieren möchten. So könnten wichtige Kontaktversuche sichtbar bleiben, während lästige Anrufe besser gefiltert werden.

Für die Verarbeitung sollen Sprachpakete direkt auf dem Smartphone zum Einsatz kommen. Dadurch soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewahrt bleiben.

Apple hat eine ähnliche Funktion

Mit der geplanten Neuerung würde WhatsApp einem Ansatz folgen, den Apple bereits mit iOS 26 eingeführt hat. Auch beim iPhone können unbekannte Anrufer zunächst nach dem Grund ihres Anrufs gefragt werden, bevor der Nutzer entscheidet, ob er das Gespräch annehmen möchte.

Wann der neue Anruffilter für WhatsApp verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt. Noch handelt es sich um eine in Entwicklung befindliche Funktion.