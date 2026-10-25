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Schäden möglich

DARUM solltest du die Waschmaschine nicht offen lassen

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Die besten Waschmaschinen im Test
© Ottoversand
Wer seiner Waschmaschine etwas Gutes tun will, lässt die Tür weit offen. Das denken Viele, doch hier entstehen mehr Schäden als bekannt.
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Wer die schwere Glastür dauerhaft offen stehen lässt, riskiert einen teuren Totalschaden. Doch auch sofort zusperren ist nicht sinnvoll, erklären die Experten von "OEKO-Test".

Schimmel-Schleuder droht

Das enorme Eigengewicht der Tür leiert mit der Zeit die Scharniere aus. Die Folge: Die Tür verzieht sich, schließt nicht mehr richtig und die Maschine läuft im schlimmsten Fall aus.

Doch einfach Türe zu? Auch das nicht. Wer die Tür sofort dicht macht, züchtet sich eine Bakterien-Schleuder heran. Feuchtigkeit und Waschmittelreste verwandeln die Trommel in kurzer Zeit in ein Schimmel-Paradies.

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DAS solltest du beachten

Experten raten daher, die Türe direkt nach dem Waschen für maximal eine halbe Stunde weit offen zu lassen. So entweicht der erste große Dampfschwall.

Danach die Tür bis auf einen kleinen Spalt schließen. Das Scharnier wird entlastet, die Luft zirkuliert trotzdem – und Staub hat keine Chance.

Wichtiger Tipp: Zieh unbedingt auch das Waschmittelfach ein Stück heraus. Hier lauert der Schimmel besonders gerne.

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