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So gehen keine News aus dem Gruppenchat mehr verloren

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Wichtige News aus dem Gruppenchat gehen unter, Partys werden verpasst. Damit ist jetzt Schluss, wenn Ihr diesen Trick anwendet.
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Jeder kennt es: Eine wichtige Info soll mit der ganzen gRuppe geteilt werdne, doch im Verlauf geht sie völlig unter. Für dieses Problem liefert whatsapp die Lösung.

Das @alle-Kommando löst das Problem

Tippst du ein @alle in den Chat, schlägt das Handy bei jedem Gruppenmitglied sofort Alarm. Nutzer müssen damit nicht länger einzelne Personen markieren. Darüber informiert whatsapp im offiziellen blog.whatsapp.com.

Schluss mit Ausreden: Das Beste – oder vielleicht auch Nervigste – daran ist, dass dieser Ruf sogar die Leute erreicht, die den Chat eigentlich stummgeschaltet haben.

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Damit das Ganze aber nicht zu bunt wird, dürfen in großen Gruppen (ab 32 Mitgliedern) nur noch die Admins den @alle-Knopf drücken.

Anonyme Votings freigeschaltet

Auch bei den Umfragen hat sich seit den Updates im Oktober was getan. Du kannst jetzt ein Ablaufdatum bzw. eine Endzeit einstellen. Sobald die Frist abgelaufen ist, wird die Abstimmung automatisch gesperrt.

Außerdem kannst du die Namen der Abstimmenden komplett verbergen. So sollen anonyme Votings möglich sein.

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