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Kein Stress mehr

DAS wird das neue Feature von whatsapp

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WhatsApp macht Schluss mit dem nächtlichen Text-Stress. Die Entwickler der beliebten App testen ein Feature aus, auf das Nutzer jahrelang gewartet haben.
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Egal ob der Geburtstagsgruß punktgenau um Mitternacht rausgehen soll oder die Nachricht an den Chef erst montags um 9 Uhr – WhatsApp macht die zeitgesteuerten Meldungen bald möglich.

Und so funktioniert es

Aktuell wird das Feature in einer Beta getestet. Das berichtet die verlässliche Insiderseite "wabetainfo". Wer dann die neueste Version auf seinem iPhone hat, kann in Zukunft loselegen.

Auf dem Android Handy ist das Feature bereits für die Beta früher am Start. Das Feature steht weltweit sehr wahrscheinlich für IOS und Android vor der Freischaltung, der genaue Termin ist aber noch unklar.

Neben dem Sende-Button oder dem Plus-Zeichen taucht ein neues Uhr- oder Kalender-Symbol auf. Einfach draufklicken, Wunschzeit wählen und entspannen.

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Der Haken: Ganz unbegrenzt ist der Service noch nicht. Du kannst deine Nachrichten aktuell zwischen 10 Minuten und maximal zwei Tagen im Voraus planen, berichtet "wabetainfo".

Wer am Laptop chattet, holt sich demnach die kostenlose Chrome-Erweiterung Blueticks. Damit erscheint ein kleines Uhr-Symbol direkt im Browser-Chat, so die Seite "wabetainfo".

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