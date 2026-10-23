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SO schaut das neue iPhone-Duo nach 10.000-mal Knicken aus

Anton Petricevic
von
Kunden betrachten das neue faltbare iPhone Duo in einem Apple Store in Bangkok.
© EPA
Am 23. Oktober erscheint Apples erstes Falthandy, das iPhone Duo, auf dem Markt. Die ersten Nutzer präsentieren ihre Erfahrungen mit dem neuen Gerät.
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Es ist soweit! Apples iPhone Duo ist offiziell erschienen. Die ersten glücklichen Kunden können das neue Gerät testen und berichten über ihre Erfahrungen. Unter anderem hat ein Tester das iPhone Duo 10.000-mal gefaltet.

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Der Tech-YouTuber Tim Pan wollte wissen, wie das neue faltbare iPhone nach jahrelanger Nutzung ausschauen wird. Dafür hat er das iPhone Duo 10.000 Mal gefaltet. Er stellte fest, dass die Falte klar zu sehen sei.

Andere Nutzer berichten über die optimierten Apps auf dem neuen Gerät von Apple. Wie die Plattform "WABetaInfo" berichtet, sind Anwendungen wie WhatsApp, TikTok und Instagram für das iPhone Duo optimiert. Vor allem wird das Multitasking vom Smartphone unterstützt.

Angepasste WhatsApp-Version

WhatsApp ähnelt der PC-Version. Dabei werden auf der linken Seite die Chats angezeigt. Die rechte Seite ist zu Beginn grau. Wenn ein Chat ausgewählt wird, wird auf der rechten Hälfte dieser angezeigt.

Der Chatbereich schaut etwas anders aus. Auf der unteren Seite befinden sich das Textfeld, die Kamera und das Mikrofon. In der Ecke befinden sich die Buttons zu den Einstellungen, anderen Chats, Anrufen und Stories. Rechts oben kann ein Videocall gestartet werden und die Verbindungsqualität eingesehen werden.

Das Design passt sich zudem dem Knick an. Wenn das iPhone Duo geknickt wird, dann passt sich die linke Seite an und geht bis zur Mitte.

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