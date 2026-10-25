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Brandgefahr

DARUM solltet ihr euer Handy nicht über Nacht laden

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Wie hält der Akku länger?
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Die Experten vom TÜV schlagen Alarm: Viele tun es jeden Abend vor dem Schlafengehen: Das Ladekabel wird ins Smartphone gesteckt, damit der Akku am nächsten Morgen wieder voll. Doch das kann gefährlich werden.
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Wer sein Handy nachts gemütlich im Bett oder direkt auf der Matratze lädt, spielt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer.

Verkürzt die Lebenszeit des Akkus

Dr. Hermann Dinkler vom TÜV-Verband warnt eindringlich vor der unterschätzten Hitzeentwicklung. Liegt das Smartphone zwischen Kissen und Decke, staut sich die Wärme extrem.

Aber selbst wenn das Handy auf dem Tisch liegt ist es keine gute Idee, da der Ladevorgang die Lebenszeit des Akkus verkürzen kann. Wenn das Smartphone stundenlang am Strom hängt, obwohl es längst bei 100 Prozent ist, schadet die dauerhafte Wärme dem Akku und verkürzt seine Lebensdauer.

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Alte Netzteile oder Kabel, die bereits Verschleißerscheinungen aufweisen, sollten nicht länger verwendet werden. Ist die Isolierung beschädigt und das Innere des Kabels kommt zum Vorschein, steigt die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden, warnt der Experte.

Hände weg von Billig-Elektronik

Besonders gefährlich wird es bei billigen No-Name-Produkten aus Fernost. Weil Handy-Hersteller oft keine Netzstecker mehr mitliefern, greifen viele Verbraucher zu dubiosen Billig-Kabeln und gefälschten Adaptern aus dem Netz. Auch hier warnt der TÜV eindringlich davor: Diese Produkte haben oft gefälschte CE-Symbole und schwerwiegende Mängel.

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