Unbekannter klingelt und erschießt 43-Jährigen

Tödliche Attacke in Bayern: Ein Unbekannter erschoss einen 43-Jährigen, als dieser seine Haustür öffnete. Der Täter ist auf der Flucht und könnte weiterhin bewaffnet sein.

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In Dingolfing in Bayern ist ein Mann vor seinem eigenen Haus getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Unbekannter bei einem Ehepaar geklingelt. Als der 43-Jährige die Tür öffnete, gab der Täter mindestens einen Schuss ab.

Der Bewohner wurde schwer verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb er noch am Tatort. Der Schütze flüchtete anschließend. Die Polizei fahndet mit zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber nach ihm.

Polizei warnt: Täter könnte bewaffnet sein

Die Ermittler sichern derzeit Spuren und Beweise. Außerdem sollen mögliche Zeugen befragt werden. Zum Motiv und zu den genauen Hintergründen der Tat gibt es bislang keine gesicherten Informationen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Die Polizei warnt, dass der Tatverdächtige weiterhin eine Waffe bei sich haben könnte. Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Beobachtungen zu melden und keinesfalls selbst einzugreifen.

Fahndung nach Mann mit Kapuzenjacke

Der Gesuchte soll Hochdeutsch gesprochen haben. Laut Polizei trug er eine dunkle Kapuzenjacke und hatte einen Oberlippenbart. Möglicherweise flüchtete er in einem schwarzen Auto mit getönten Scheiben.

Die Fahndung läuft. Hinweise aus der Bevölkerung könnten für die Ermittler entscheidend sein.