2,92-Meter-Wels! DIESER Fisch sprengt alle Angler-Träume

Oliver Schäfer und sein Teamkollege Kevin Cremers haben in Polen einen 2,92 Meter langen Wels gefangen. Damit stellten sie einen Weltrekord auf.

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Der 34-jährige Oliver Schäfer aus Mechernich in Deutschland teilte den außergewöhnlichen Fang auf Instagram. Gemeinsam mit seinem niederländischen Angelpartner Kevin Cremers war er zu einem zweitägigen Raubfischturnier nach Rybnik gereist. Rund 70 Teams mit etwa 150 Anglern traten dort gegeneinander an. Neben Welsen standen auch Hechte, Barsche und Zander auf dem Programm. Schäfer und Cremers konzentrierten sich vor allem auf Zander und Wels.

Erst ein Zander, dann der Monsterfisch

Der Start verlief schwierig: Sturmböen mit mehr als 40 km/h machten es den Anglern schwer, ihre Köder gezielt zu führen. Nach einigen Stunden gelang ihnen immerhin ein Zander mit 83 Zentimetern. Damit war das Team im Turnier angekommen.

Als sich der Wind etwas legte, entdeckten die beiden eine interessante Stelle am Gewässergrund. Beim zweiten Wurf entlang dieser Kante biss der Wels zu. Rasch war klar, dass sie einen außergewöhnlich großen Fisch am Haken hatten. Zunächst schätzten die Angler seine Länge auf mindestens 2,50 Meter, später hielten sie sogar mehr als 2,70 Meter für möglich.

© kevin_cremers27

Fast drei Meter auf dem Maßband

Der Fisch zog kräftig an der Schnur, der Drill dauerte deutlich länger als erwartet. Als der Wels kurz an der Oberfläche auftauchte, wurde das Ausmaß des Fangs sichtbar. Auch das Landen war eine Herausforderung: Beim ersten Versuch kam Cremers nach eigenen Angaben nicht einmal um den Kiefer des Fisches. Erst beim zweiten Anlauf gelang es, den Riesen zu sichern und im Wasser bis ans Ufer zu bringen.

Dann folgte der Moment, den die beiden wohl nicht so schnell vergessen werden: Das Maßband zeigte beinahe drei Meter. Die Jury maß den Wels auf exakt 292 Zentimeter. Zwei Jurymitglieder-Teams des Angelunternehmens Mikado überprüften den Fang beim Turnier. Schäfer bezeichnete ihn auf Instagram als den derzeit größten jemals gefangenen Wels der Welt.

Der Wels ist kein Unbekannter

Besonders kurios: Der Riesen-Wels ist offenbar kein Unbekannter. Schon im Vorjahr soll derselbe Fisch für Aufsehen gesorgt haben. Seitdem hat er zwar an Gewicht zugelegt, in der Länge aber nicht mehr. Nach der Vermessung durfte der Wels wieder zurück ins Wasser.

Der Stausee bei Rybnik liegt in der Nähe eines Kohlekraftwerks. Das für die Kühlung verwendete Wasser wird erwärmt zurückgeleitet. Schäfer erklärte, dass Fische in wärmerem Wasser aktiver fressen können – ein möglicher Grund dafür, dass dort besonders große Exemplare vorkommen.

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Für die Angler war der Fang ein emotionaler Höhepunkt. Auf Instagram schrieb Schäfer, sie hätten nie für möglich gehalten, gemeinsam an diesem Wochenende Geschichte zu schreiben. Gehofft hätten sie auf einen solchen Erfolg aber immer.

Der Wels wurde nach dem Vermessen wieder ins Wasser zurückgesetzt. Für die beiden Angler bleibt damit nicht nur ein außergewöhnlicher Fang, sondern auch ein gemeinsamer Rekordmoment.