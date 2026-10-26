"Bombe reingeschmissen" - Explosion in Mannheimer Café

In einem Café im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt in Deutschland hat es Montag früh eine Explosion gegeben.

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Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar - die Polizei machte weder Angaben zur Ursache der Explosion noch zur Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen. Der Besitzer des Cafés sagte gegenüber der dpa, jemand habe die Scheibe eingeschlagen und eine "Bombe reingeschmissen".

Auf schwarz-weißen Aufnahmen einer Überwachungskamera auf dem Handy des Besitzers sieht man, wie ein brennender Gegenstand, der aussieht wie ein Böller, durch die Eingangstür in den Laden fliegt. Eine Person in dem Café entdeckt daraufhin den Gegenstand und läuft davon. Dann folgt die Explosion, die den Laden verwüstet.

Man wisse nicht, was die Explosion ausgelöst habe, so ein Polizeibeamter am Morgen. Der Polizist schloss auf Nachfrage eine Gasexplosion aus. Die verletzte Person sei im Krankenhaus versorgt worden, so der Sprecher. Weitere Angaben könne er nicht machen. Das sei alles "Gegenstand der Ermittlungen".

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Barbesitzer kann sich Hintergründe der Tat nicht erklären

Die Neckarstadt ist ein lebendiger Stadtteil von Mannheim, der nördlich des Flusses Neckar liegt. Von der Wucht der Detonation wurde ein Schaufenster des Cafés beschädigt. Auf Bildern vom Einsatzort aus der Nacht ist zu sehen, wie zahlreiche Glasscherben auf der Straße liegen und die Spurensicherung das Café untersucht. Laut Polizei wurde die Straße kurzfristig gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen, weil sich Rauch entwickelt habe.

Er sei von der Polizei am frühen Morgen informiert worden und habe die Szenen auf den Bildern der Überwachungskamera gesehen, sagte der Barbesitzer Francesco Silva. Zum Zeitpunkt der Explosion sei noch ein Mitarbeiter im Laden gewesen, um zu putzen. Die Bar sei erst kurz vor der Explosion geschlossen worden. Er selbst könne sich die Hintergründe nicht erklären. Er besitze mehrere Bars, habe keinen Ärger und keine Probleme mit irgendwem, sagte er der dpa. "Ich bin ein friedlicher Mensch. Ich arbeite nur."