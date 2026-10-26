Nadine Mirada gründet eigene Model-School

Österreichs international gefeiertes Topmodel Nadine Mirada schlägt das nächste Kapitel ihrer Laufsteg-Karriere auf. Neben der Gründung einer eigenen Ausbildungsakademie für Nachwuchstalente feiert sie ihr 10-jähriges GUESS-Jubiläum.

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Im internationalen Mode-Zirkus zählt Nadine Mirada seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Gesichtern, die Österreich auf die weltweiten Laufstege entsendet hat. Jetzt nutzt sie ihren reichen Erfahrungsschatz aus weltweiten Kampagnen, um junge Talente auf ihrem Weg ins Modelbusiness professionell anzuleiten. Unter dem Markennamen "THE glam era" entsteht eine umfassende Online-Model-School, deren offizieller Start für Ende dieses Jahres fixiert ist.

Die Vorbereitungen für das ambitionierte Ausbildungsprojekt laufen derzeit auf Hochtouren, wie Mirada im Gespräch mit oe24 mit Begeisterung erklärt: "Aktuell bin ich Fulltime damit beschäftigt, THE glam era aufzubauen – meine eigene Model School, die Ende des Jahres online gehen wird. Ich freue mich riesig auf dieses Projekt, weil ich damit meine Erfahrung aus der Modebranche weitergeben und die nächste Generation von Models auf ihrem Weg begleiten möchte." Weitere Einzelheiten zu den Inhalten des Curriculums, den Bewerbungskriterien und den genauen Anmeldefristen will das Topmodel in Kürze mit der Öffentlichkeit teilen. Dazu hält sie fest: "Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, werde ich natürlich alle Details bekannt geben."

Spektakuläre Runway Fashion Show für Jänner 2027 fixiert

Parallel zum engagierten Aufbau ihres Bildungsunternehmens setzt die Österreicherin auch auf den internationalen Laufstegen weiterhin neue Maßstäbe. Schon heute richtet sich ihr strategischer Blick auf ein prestigeträchtiges Großevent im Jänner 2027, für das bereits jetzt eine monumentale Runway Fashion Show fest im Terminkalender verankert wurde. Dieser Anlass markiert einen ganz außergewöhnlichen Karriereschritt für Mirada, die damit ein seltenes und stolzes Dienstjubiläum in der oft schnelllebigen Modewelt zelebriert.

Mit sichtlicher Vorfreude kündigt Mirada dieses Event an: "Außerdem freue ich mich sehr, bereits jetzt eine weitere große Runway Fashion Show für Jänner 2027 ankündigen zu können. Dort werde ich dann ganz offiziell 10 Jahre als GUESS Model feiern – ein ganz besonderer Meilenstein für mich." Die kontinuierliche Partnerschaft mit dem weltbekannten US-Kultlabel GUESS untermauert ihren herausragenden Status in der weltweiten Fashion-Community, denn nur wenigen heimischen Aushängeschildern gelang es bisher, über eine ganze Dekade hinweg als globales Gesicht einer Luxusmarke gebucht zu werden.

Nadine Mirada feiert 2027 10 Jahre Guess © Guess

Voller Terminkalender mit MMA-Käfig, Athen-Dreh und Konferenzbühne

Bevor die große Jubiläumsshow und der Startschuss ihrer Model-Akademie über die Bühne gehen, absolviert Mirada in den kommenden Wochen und Monaten ein dicht gedrängtes internationales Programm. Dabei bewegt sich die Linzerin gewohnt souverän zwischen hochkarätigen Sport-Events, anspruchsvollen Filmproduktionen und prominent besetzten Kongressen. Ihr nächster Weg führt sie direkt zur Kampfsportorganisation Oktagon rund um Dominic nach Tschechien, wo das Model live am Ring mitfiebern wird. Fans und Sportinteressierte können dieses Event auch bequem von zu Hause aus verfolgen, da das Kampfsportspektakel wieder auf dem Streaming-Dienst RTL+ übertragen wird.

Gleich im Anschluss an den Ausflug in die Welt des Kampfsports steht die nächste Auslandsreise auf dem Plan. Für einen mehrtägigen Dreh reist Mirada in die griechische Hauptstadt Athen, um vor der Kamera zu stehen. Neben visuellen Produktionen nutzt sie ihre Plattform zudem für gesellschaftliches Engagement: Auf der angesehenen Konferenz "Leaders in Heels" wird sie als Speakerin auf der Bühne stehen und ihr Fachwissen teilen.

Nadine Mirada und ihr Verlobter Dominic. © Nadine Mirada/Instagram

Diesen vollgepackten Fahrplan fasst Mirada voller Vorfreude zusammen: "Davor stehen aber noch einige spannende Projekte an: Als Nächstes geht es für mich zu Oktagon von Dominic nach Tschechien, wo ich natürlich vor Ort dabei sein werde. Das Event wird auch wieder auf RTL+ übertragen. Außerdem reise ich für einen Dreh nach Athen und werde als Speakerin bei Leaders in Heels auf der Bühne stehen."

Vielseitigkeit als Schlüssel zum dauerhaften Erfolg

Die Vielfalt der anstehenden Aufgaben unterstreicht, wie gezielt Nadine Mirada ihre persönliche Marke über das klassische Modeln hinaus weiterentwickelt. Das Zusammenspiel aus unternehmerischer Weitsicht, Bühnenpräsenz und sportlicher Begeisterung macht sie zu einer der wandlungsfähigsten Persönlichkeiten der heimischen Szene.

Trotz des immensen Arbeitspensums blickt die Österreicherin mit großer Energie auf die kommenden Herausforderungen und verspricht ihren Fans eine aufregende Zeit: "Es bleibt also spannend – aktuell ist unglaublich viel los, und ich freue mich auf alles, was in den kommenden Monaten noch ansteht."