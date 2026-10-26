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"Eifersüchtig" und "arrogant" - Schauspiel-Kollege rechnet mit Peter Alexander ab

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Ein Mann im Anzug und mit Krawatte steht vor blauem Hintergrund und lächelt in die Kamera.
© APA/dpa/Jörg Schmitt
"Den konnte man ein- und ausschalten. Sobald die Kamera gelaufen ist, war das der Herr Alexander"
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Peter Alexander galt jahrzehntelang als einer der beliebtesten Entertainer im deutschsprachigen Raum. Doch hinter den Kulissen soll der Publikumsliebling ganz anders gewesen sein. Schauspieler Hansi Kraus, der mit ihm für die "Lümmel"-Filmreihe vor der Kamera stand, erinnert sich nun an schwierige Begegnungen.

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Kraus wurde Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre als Pepe Nietnagel in den beliebten Schulkomödien bekannt. Bei den Dreharbeiten traf er auf Peter Alexander, der vor der Kamera mit Charme und Herzlichkeit überzeugte. Privat habe er jedoch einen anderen Eindruck von dem Star gewonnen, erzählt Kraus im Gespräch bei "Assenheimers Promitalk".

"Den konnte man ein- und ausschalten. Sobald die Kamera gelaufen ist, war das der Herr Alexander", erinnert sich der Schauspieler. Abseits der Aufnahmen sei der Umgang schwierig gewesen. "Er war sehr arrogant", sagt Kraus rückblickend. Außerdem habe er manchmal den Eindruck gehabt, Alexander sei "eifersüchtig" auf ihn gewesen, weil der junge Darsteller in den Filmen im Mittelpunkt stand.

Eine Gruppe von Menschen diskutiert lebhaft im Freien, einige tragen 60er-Jahre Kleidung.
Alexander und Kraus standen zusammen vor der Kamera © FilmPublicityArchive/United Arch

Streit um den Filmnamen

Die Spannungen hätten sich laut Kraus sogar auf seine Filmfigur ausgewirkt. Auf Alexanders Wunsch sei Pepe in einem Teil der Reihe vorübergehend von Nietnagel in Notnagel umbenannt worden. Kraus bezeichnete diese Änderung bereits früher als "Blödsinn". Später kehrte die Figur wieder zu ihrem ursprünglichen Namen zurück.

Ein Mann im Smoking singt bei einem Konzert auf einer Bühne mit Mikrofon.
© Frank Hempel/United Archives via

Wie kritisch seine Einschätzung des Entertainers aufgenommen wurde, zeigte sich nach Alexanders Tod im Jahr 2011. Kraus berichtet, dass er für eine Fernsehsendung über seinen früheren Kollegen interviewt worden sei. Bei einer Probe habe er offen über seine Erfahrungen gesprochen. Anschließend sei ihm mitgeteilt worden, das Interview müsse aus Zeitgründen entfallen.

Peter Alexander galt als einer der populärsten Unterhaltungskünstler der österreichischen Geschichte. 2011 starb Alexander, der bürgerlich Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer, im Alter von 84 Jahren in Wien.

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