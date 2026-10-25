Kehlsteinhaus-Inferno: Täter sei psychisch krank

Das denkmalgeschützte Kehlsteinhaus am Obersalzberg bei Berchtesgaden ist in der Nacht zum Samstag weitgehend zerstört worden - oe24 berichtete. Der festgenommene Brandleger soll psychisch krank sein, der Täter kommt aus Berlin.

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Das denkmalgeschützte Kehlsteinhaus am Obersalzberg bei Berchtesgaden ist in der Nacht zum Samstag weitgehend zerstört worden. Das Feuer brach am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf 1834 Metern Höhe aus; erste Kräfte trafen gegen 21.52 Uhr ein und fanden das Gebäude bereits in Vollbrand vor. Niemand hielt sich im Haus auf, Verletzte gab es nicht. 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergwacht und Polizei kämpften stundenlang gegen die Flammen – unter schwierigen Bedingungen mit Schnee, Wind und Einsturzgefahr. Teile des Dachs stürzten ein; der Sachschaden geht nach Angaben des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden sicher in die Millionen.

Psychiatrisches Kurzgutachten erstellt

Die Polizei nahm noch am Abend unweit des Tatorts einen 33-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Berlin fest. Der Mann, der Bezüge zum Berchtesgadener Land hat, kam den Einsatzkräften auf einem roten Motorrad ohne Kennzeichen auf der steilen Kehlsteinstraße entgegen und versuchte zu fliehen. Ein psychiatrisches Kurzgutachten ergab Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Die Staatsanwaltschaft Traunstein geht von zumindest verminderter Schuldfähigkeit aus. Nach Vorführung vor dem Ermittlungsrichter in Rosenheim wurde er in eine geschlossene forensische Einrichtung eingewiesen. Ein mögliches politisches Motiv wird geprüft, die Ermittlungen stehen noch am Anfang.