Tausende Alkosünder an deutschen Bahnhöfen erwischt

Seit einer Woche gilt an allen Bahnhöfen in Deutschland Alkoholverbot. Die Bilanz der ersten sieben Tage hat es in sich.

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Betroffen sind alle rund 5.700 Bahnhöfe der Deutschen Bahn im ganzen Land. Egal ob Bahnhofshalle, Bahnsteig oder die Treppenaufgänge – das Trinken ist überall tabu.

Verbot gilt auch bei Gleisen

Weil es sich um eine Änderung der Hausordnung handelt, ist nicht die Polizei sondern die Deutsche Bahn selbst verantwortlich für die Kontrollen. Das Sicherheitspersonal wurde bereits von 4.500 auf 5.000 Personen erhöht.

Laut einem Bericht der "Bild" wurden mehr als 5.000 Alkosünder in der ersten Woche erwischt. Die Deutsche Bahn hat diesen Bericht mittlerweile bestätigt. Wer mit Bierflasche doer Weinglas im Bahnhofsbereich oder auf den Gleisen unterwegs war, der wurde gefilzt.

Zuerst wurden Belehrungen erteilt, wer renitent blieb dem drohte ein Verweis. Bahn-Chefin Evelyn Palla gegenüber der "Bild": „Tausende Sicherheitskräfte waren in den letzten Tagen im Einsatz. Die klare Ansage wirkt. Fast alle Angesprochenen waren einsichtig. Vereinzelt gab es Hausverweise.