Brandstiftung?
Hitlers Teehaus brennt - Biker festgenommen
Bayern. In Berchtesgaden, unweit der Grenze zu Österreich, stand am Freitagabend das historische Kehlsteinhaus in Vollbrand. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden kurz nach 21 Uhr alarmiert. Das Feuer war aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen.
Auch interessant
Festnahme eines Verdächtigen am Einsatzort
Ein Polizeisprecher sagt gegenüber "Bild", dass "Verdacht auf Brandstiftung" besteht. Während der Anfahrt kam den Beamten ein Motorradfahrer entgegen. Die Polizisten verständigten die nachfolgende Feuerwehr, welche den Mann stoppen konnte. Daraufhin nahm die Polizei den Verdächtigen fest. Ob der Festgenommene tatsächlich für das Feuer verantwortlich ist, steht derzeit noch nicht fest. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Keine Verletzten bei Löscharbeiten gemeldet
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich niemand in dem Gebäude auf, weshalb nicht von Verletzten ausgegangen wird. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften am späten Abend intensiv gegen die Flammen. Ob das historische Bauwerk gerettet werden kann, ist bislang unklar.
Historischer Hintergrund des Kehlsteinhauses
Das Kehlsteinhaus (Spitzname Adlerhorst) befindet sich auf 1.834 Metern Höhe und zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen der Region. Es wurde in den Jahren 1937 und 1938 als repräsentatives Teehaus für Adolf Hitler erbaut, der es jedoch nur selten nutzte.
Das Gebäude überstand den Zweiten Weltkrieg weitgehend ohne Schäden und dient seit 1952 als Berggaststätte im Besitz des Freistaates Bayern. Eine Ausstellung im Kehlsteinhaus informiert über dessen NS-Geschichte.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden