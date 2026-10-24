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Um halbe Stunde

Schnee-Chaos: Damen-RTL in Sölden verschoben

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Pistenraupen und Helfer bereiten die Rennstrecke für das Weltcup-Skirennen in Sölden vor.
© EPA
Das erste Weltcup-Rennen startet 30 Minuten später.
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Der alpine Ski-Weltcup der Damen in Sölden startet mit einer kleinen Verzögerung.

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Der Beginn des Riesentorlaufs am Rettenbachferner wurde von 10.00 auf 10.30 Uhr verschoben. Auch der zweite Durchgang findet später statt: Statt um 13.00 Uhr geht es nun um 13.30 Uhr los. Grund sind die Witterungsbedingungen - in der Nacht hat es stark geschneit.

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