Um halbe Stunde
Schnee-Chaos: Damen-RTL in Sölden verschoben
Der alpine Ski-Weltcup der Damen in Sölden startet mit einer kleinen Verzögerung.
Auch interessant
Der Beginn des Riesentorlaufs am Rettenbachferner wurde von 10.00 auf 10.30 Uhr verschoben. Auch der zweite Durchgang findet später statt: Statt um 13.00 Uhr geht es nun um 13.30 Uhr los. Grund sind die Witterungsbedingungen - in der Nacht hat es stark geschneit.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden