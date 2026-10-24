Experte verrät, wie viel Schnee jetzt fällt

Österreich steht ein wechselhaftes Wochenende bevor.

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Regen und Schnee bestimmen zunächst das Wetter, bevor sich rund um den Nationalfeiertag die Sonne wieder häufiger zeigt. In der kommenden Woche steigen die Temperaturen deutlich an: Örtlich sind bis zu 21 Grad möglich.

Zu Beginn überwiegen die Wolken. Vor allem in den Alpen, im Süden und im Osten regnet es zeitweise. Oberhalb von 1000 bis 1400 Metern fällt Schnee. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge nach, am längsten bleibt es in Kärnten und rund um den Arlberg nass. Ab Mittag lockert es regional auf, besonders von Tirol bis ins westliche Niederösterreich. Dazu frischt der Westwind auf. Die Temperaturen erreichen 5 bis 11 Grad, im Osten bis zu 13 Grad.

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Große Schneemengen sind aber nicht zu erwarten. Wie Meteorologe Gerhard Hohenwarter auf Instagram berichtet, sind etwa 10 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Es wird wieder milder

Am Sonntag bleibt es überwiegend bewölkt. Von Vorarlberg über Salzburg bis Oberösterreich regnet es zeitweise, später werden auch der Osten und Süden zunehmend nass. Die Schneefallgrenze steigt auf deutlich über 2000 Meter. Mit 7 bis 14 Grad wird es milder.

Am Nationalfeiertag am Montag gibt es vielerorts wieder einige Sonnenstunden. Nebel und Hochnebel können sich am Vormittag allerdings regional halten. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 16 Grad.

Besonders mild wird es dann am Dienstag. Nach anfänglichen Wolken setzt sich von Westen her zunehmend die Sonne durch. Bei meist 11 bis 19 Grad sind in der Westhälfte sogar rund 21 Grad möglich. Am Mittwoch bleibt es zeitweise sonnig, einzelne Regenschauer sind aber nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad.