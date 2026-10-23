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Rums bei der Landung: Piloten machen das mit Absicht

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Ein kräftiger Rums bei der Landung kann Passagiere erschrecken. Doch dahinter steckt nicht unbedingt ein Fehler: Unter bestimmten Bedingungen setzen Piloten bewusst fester auf.
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Wenn ein Flugzeug bei der Landung ordentlich auf der Piste aufsetzt, vermuten viele Passagiere einen Fehler des Piloten. Doch tatsächlich kann eine härtere Landung in bestimmten Situationen sogar sicherer sein. Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt erklärt gegenüber "Travelbook", warum ein besonders sanftes Aufsetzen nicht immer die beste Wahl ist.

Wenn die Landebahn rutschig ist

Besonders wichtig ist die richtige Landetechnik bei einer sogenannten "kontaminierten Piste". Damit sind Landebahnen gemeint, auf denen sich etwa Wasser, Schnee, Schneematsch oder Eis befinden.

Unter solchen Bedingungen versuchen Piloten, möglichst schnell einen stabilen Bodenkontakt herzustellen. Setzt das Flugzeug fester auf, wird das Gewicht der Maschine rasch auf die Räder übertragen. Das unterstützt die Haftung und ermöglicht es, die Bremssysteme wirksam einzusetzen.

Auch der Aufsetzpunkt spielt eine entscheidende Rolle: Landet ein Flugzeug zu weit hinten auf der Piste, bleibt weniger Strecke zum Abbremsen.

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Auch bei starkem Wind entscheidend

Auch bei starkem oder böigem Wind kann ein festeres Aufsetzen sinnvoll sein. © Getty Images

Nicht nur eine rutschige Landebahn kann eine härtere Landung erforderlich machen. Auch bei starkem oder böigem Wind kann ein festeres Aufsetzen sinnvoll sein. Es hilft dabei, den Kontakt zur Piste rasch zu stabilisieren und das Flugzeug in der Spur zu halten.

Gerade bei Seitenwind können plötzliche Böen die Maschine seitlich versetzen. Ein kontrollierter Bodenkontakt ist deshalb besonders wichtig.

Warum eine sanfte Landung nicht immer besser ist

Nach dem Aufsetzen unterstützen weitere Systeme das Abbremsen. Dazu zählen Spoiler auf den Tragflächen, die den Auftrieb verringern, sowie die Schubumkehr der Triebwerke.

Eine besonders weiche Landung ist daher nicht automatisch die sicherste. Entscheidend ist, dass das Flugzeug unter den jeweiligen Bedingungen kontrolliert und innerhalb der vorgesehenen Landestrecke zum Stehen kommt. Ein kräftiger Rums beim Aufsetzen kann also durchaus Teil einer bewussten und sicheren Landetechnik sein.

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