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Drama in Gratkorn

Müll-Zusteller (48) stürzt von LKW – schwer verletzt

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Pensionistin am Weg zur Kirche getötet
© rotes kreuz
Schrecklicher Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in der Steiermark: Ein Routine-Job endete für einen 48-jährigen Arbeiter im Krankenhaus.
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Es sollten ganz normale Zustellarbeiten in einer Wohnsiedlung in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) werden, doch sie endeten in einem schweren Unfall.

Sturz auf den harten Asphalt

Ein 48-jähriger Rumäne und sein jüngerer Kollege (26) waren gerade dabei, Müllcontainer zu transportieren. Der 26-Jährige saß am Steuer des Lastwagens – doch wo sein älterer Kollege stand, wurde ihm zum Verhängnis.

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Laut Polizei befand sich der 48-Jährige während der Fahrt offenbar auf der geöffneten Ladebordwand des Fahrzeugs. Aus bisher völlig ungeklärter Ursache verlor der Mann den Halt, stürzte während der Fahrt in die Tiefe und schlug schwer auf der Fahrbahn auf.

Das Opfer wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus in Graz eingeliefert. Bei dem 26-Jährigen verlief der Alkohol-Test negativ.

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