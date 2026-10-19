Blut, Schweiß und fliegende Sessel im Mürztal

Beim "Rocktober" der Ultimate Kombat Wrestling Association (UKWA) ging es am Samstag im Volkshaus Wartberg ordentlich zur Sache. Sechs Kämpfe, krachende Aktionen und zwei heiß umkämpfte Champion-Gürtel sorgten für einen actionreichen Wrestling-Abend.

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Am 17. Oktober 2026 flogen im Volkshaus Wartberg in St. Barbara im Mürztal die Fäuste. Beim "Rocktober" der UKWA stiegen die Wrestler gleich sechsmal in den Ring und gaben sich dabei ordentlich auf die Goschn. Besonders bei den beiden Titelkämpfen ging es gehörig zur Sache.

Kampfmaschine Mexxberg verteidigt steirisches Gold

Ein Höhepunkt des Abends war der Kampf um den Steiermark-Championship-Titel. Das Grazer Muskelpaket Mexxberg musste seinen Gürtel gegen den Bayern Massive Drake verteidigen. Die beiden Schwergewichte lieferten sich einen erbitterten Schlagabtausch, bei dem lange kein Sieger auszumachen war.

Die Entscheidung fiel schließlich mit einem Knalleffekt. Mexxberg erwischte seinen Gegner mit seinem gefürchteten Signature-Move, einem brachialen Spear, und schickte den Bayern damit auf die Bretter. Der Titel blieb in der Steiermark: Mexxberg ist weiterhin Champion!

Blutiger Streetfight: Rock’n Rolla schickt Gegner durch den Tisch

Massive Drake (links) trat gegen Mexxberg (rechts) an © InDeGoschn

Richtig wild wurde es beim Main-Event des Abends. Im Kampf um den begehrten UKWA-Heavyweight-Championship-Titel traf Lokalmatador und Publikumsliebling Rock’n Rolla aus Kindberg auf Rage Sniper, den gefürchteten Schläger aus dem Waldviertel.

Die beiden Kontrahenten lieferten sich einen Streetfight, bei dem praktisch alles zur Waffe wurde, was nicht niet- und nagelfest war. Sessel und Stöcke kamen ebenso zum Einsatz wie ein Bild, dessen Glasscheibe in tausend Scherben zerbarst. Die beiden prügelten aufeinander ein, bis sogar Blut floss.

Jede Menge Adrenalin beim "Rocktober"

Den entscheidenden Treffer landete schließlich der Kindberger. Mit voller Wucht beförderte Rock’n Rolla seinen Gegner durch einen Tisch. Für Rage Sniper war danach Endstation. Der Waldviertler blieb K. o. liegen, während Rock’n Rolla seinen Titelverteidigung feierte.

Krachende Schläge, fliegende Sessel und jede Menge Adrenalin: Beim "Rocktober" im Mürztal schenkten die Wrestler einander nichts und sorgten für einen Abend voller Action.