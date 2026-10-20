Schumacher: "Er sollte zu Hause bleiben und Rad fahren"

Der Druck auf Valtteri Bottas (37) beim Formel-1-Neuling Cadillac wächst zusehends.

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23 Rennen, null Punkte. So lautet die sportliche Bilanz von Valtteri Bottas in der heurigen Saison bei F1-Neuling Cadillac. Nach anhaltenden Spekulationen über teaminterne Spannungen bei dem Amerikanern hat sich nun Ralf Schumacher zu einer deutlichen Attacke hinreißen lassen. Der ehemalige Formel-1-Pilot und Experte von Sky Deutschland riet dem Finnen unmissverständlich dazu, seine Rennfahrerkarriere zu beenden.

Radtour nicht abgestimmt

"Er sollte zu Hause bleiben und Rad fahren", sagte Schumacher mit Blick auf die sportliche Situation von Bottas bei Sky Deutschland. Der spöttische Rat zielt nicht zuletzt auf die bekannte und leidenschaftliche Begeisterung des 37-Jährigen für den Radsport ab.

Brisanz erhält die Aussage durch Berichte von f1-insider.com, wonach eine Radtour des Finnen von Malaysia nach Singapur teamintern nicht mit dem neuen Cadillac-Teamchef Marcin Budkowski abgesprochen gewesen sein soll.

Steht Ocon schon als Ersatz parat?

Bottas steht aktuell bei null WM-Punkten. © IMAGO/Every Second Media

Dieser Umstand nährt Spekulationen über ein angeblich angespanntes Verhältnis zwischen dem Teamchef und dem erfahrenen Piloten. Budkowski gilt als großer Befürworter von Esteban Ocon, der hartnäckig mit einem Sitz bei dem US-Rennstall in Verbindung gebracht wird.

Bottas: "Ich werde 2027 hier sein"

Dennoch wehrt sich Bottas vehement gegen vorzeitige Abschiedsgerüchte. Der Vertrag sei untermauert, betonte der Finne kürzlich: "Ich habe einen Vertrag und werde 2027 hier sein."

Mit Blick auf Branchengrößen wie Fernando Alonso (45) und Lewis Hamilton (41) betonte der 37-Jährige abschließend: "Wenn ich mich mit Fernando oder Lewis vergleiche, sollte ich noch ein paar Jahre vor mir haben."