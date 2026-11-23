Die Stadt Graz wurde angehalten, zur langfristigen Absicherung des städtischen Haushaltes "deutlichere Konsolidierungsmaßnahmen, eine Priorisierung der Investitionen und eine Prüfung der Ermessensausgaben" vorzunehmen.

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Nach der Haushaltssperre der Stadt Graz im September hat die steirische Gemeindeaufsicht einen genaueren Blick auf die finanzielle Situation der Landeshauptstadt geworfen. Das Ergebnis dieser Analyse liegt nun vor: Empfohlen wird eine konkrete Zuordnung von investiven Vorhaben zu bestimmten Darlehen und deren Laufzeit im Voranschlag sowie für eine transparentere Darstellung des Nettofinanzschuldenstandes des Hauses Graz. Außerdem soll auf Doppelbudgets verzichtet werden.

Keine 2-Jahres-Planung

Wie aus einer Aussendung des Landes Steiermark am Montag hervorgeht, wird die Stadt Graz angehalten, zur langfristigen Absicherung des städtischen Haushaltes "deutlichere Konsolidierungsmaßnahmen, eine Priorisierung der Investitionen und eine Prüfung der Ermessensausgaben" vorzunehmen. "Der Beschluss von Doppelbudgets soll insbesondere hinsichtlich der ungenügenden Planung des zweiten Budgetjahres künftig vermieden werden", hieß es weiter.

Zudem hätte Graz im September nicht von den Auszahlungen für Leistungen im Bereich des Behindertenhilfegesetzes überrascht werden dürfen. "Diesbezüglich wird daher empfohlen, dass auch die Finanzabteilung der Stadt Graz in den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Fachabteilungen für Leistungen der Stadt Graz aus dem Steiermärkischen Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetz und dem Land Steiermark eingebunden wird."

Zusätzlicher Konsolidierungsbedarf: 65 Mio. Euro

Nur wenige Tage nach der Angelobung der neuen, von KPÖ und Grünen geführten Stadtregierung in Graz hatte Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) im September eine Haushaltssperre wegen der angespannten Liquidität der Stadt verhängen müssen. Plötzlich höhere Auszahlungen im Behindertenbereich wurden mitunter als Grund genannt. Ein zusätzlicher Konsolidierungsbedarf von rund 65 Mio. Euro für 2027 und 2028 müsse laut Eber gestemmt werden. Es folgten seither mehrere Maßnahmenpakete, um die finanzielle Situation der Stadt zu verbessern - darunter höhere Parkgebühren, Auflösung von Sponsoring-Verträgen mit dem GAK und dem SK Sturm Graz sowie das Aus für so manche Projekte und Förderungen. Außerdem wurden die Investitionen mit 150 Mio. Euro pro Jahr gedeckelt, das soll für die kommenden fünf Jahre gelten.

2027 ein Einzelbudget

Finanzstadtrat Eber erklärte, dass zahlreiche Empfehlungen der Gemeindeaufsicht bereits "in Umsetzung" seien. So sei für 2027 ein Einzelbudget und kein Doppelbudget zusammen mit 2028 geplant. Eine zusätzliche gesamthafte Darstellung von Wirtschaftsplänen und Rechnungsabschlüssen der städtischen Beteiligungen sei dagegen aus organisatorischen Gründen und unterschiedlichen politischen Zuständigkeiten schwer umsetzbar. "Die Empfehlungen der Gemeindeaufsicht werden von der Stadt Graz ernst genommen", versicherte Eber.