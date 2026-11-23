Trug keinen Helm
E-Bike-Fahrer kracht in Baustellenschild – tot
Bregenz. Ein Radfahrer in Vorarlberg ist am Montag nach einer Kollision mit einem Baustellenschild seinen dabei erlittenen schweren Verletzungen erlegen.
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Der E-Bike-Fahrer war gegen 6.50 Uhr auf der L3 von Lauterach in Richtung Schwarzach unterwegs, als er in Wolfurt (Bez. Bregenz) aus bisher unbekannter Ursache gegen das Hinweisschild prallte und stürzte. Der Mann, der laut Polizei keinen Helm trug, wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Dort verstarb er im Tagesverlauf.
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