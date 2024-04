Frau landet nach Automaten-Kaffee auf Intensivstation

Palma de Mallorca - Eine 21-jährige Frau soll 36 Stunden auf der Intensivstation verbracht haben, nachdem sie am Flughafen Palma de Mallorca einen Kaffee aus einem Automaten getrunken hatte.

Eine scheinbar alltägliche Handlung - einen Kaffee am Flughafen zu trinken - führte für eine junge Frau zu einem beängstigenden Kampf um ihr Leben. Was als Routine beginnen sollte, endete in einem dramatischen Aufenthalt auf der Intensivstation. Dies berichtete die Balearen-Zeitung "Última Hora".

Verseuchter Kaffee

Laut "Última Hora" sei der Grund auf eine schwere allergische Reaktion zurückzuführen: Das Heißgetränk aus dem Automaten war mit Insekten verseucht!

Die Angestellte einer Fluggesellschaft soll am Montag, den 22. April, gegen 10.30 Uhr Ortszeit zusammen mit Kollegen zu dem Automaten gegangen sein, um sich einen Kaffee zu holen. Wie "Última Hora" unter Berufung auf Zeugenberichte schreibt, soll die sie daraufhin einen seltsamen Geschmack beim Trinken bemerkt haben.

Als sie dann mit einem Löffel in dem Becher stocherte, bemerkte sie mehrere kleine Insekten darin. Welche genau diese waren ist nicht bekannt. In der folge habe bei ihr dann ein anaphylaktischer Schock eingesetzt. Die 21-Jährige wurde umgehend in eine Klinik in Palma gebracht.

Atemprobleme, Schwellungen sowie Kopfschmerzen und Krämpfe

Die junge Frau hätte neben Atemproblemen auch Schwellungen auf einem großen Teil der Haut gehabt, hieß es. Außerdem klagte sie über starke Kopfschmerzen sowie Krämpfe.

Ihrem Freund soll man nur "Seien Sie froh, dass nicht eine Leiche gekommen ist" gesagt haben, während die 21-Jährige eingeliefert wurde. Mittlerweile gehe es der Frau, laut einem weiteren Beitrag vom heutigen Donnerstag, wieder besser. Schmerzen habe sie jedoch immer noch.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbrechens gegen die öffentliche Gesundheit und fahrlässiger Körperverletzung. Die Maschine, aus dem der Kaffee stammt, wurde stillgelegt. Der Flughafen Palma hätte eine Untersuchung eingeleitet, berichtete "Última Hora".