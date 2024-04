Mutter stirbt nachdem sie Sushi isst

Ein Besuch in einem Sushi-Lokal hatte für eine 64-jährige Ehefrau tödliche Folgen. In einem Interview berichtet ihr Mann von ihren letzten Tagen.

Ein tragischer Zwischenfall hat sich nach dem Besuch bei Dave's Sushi im April 2023 ereignet. Die pensionierte Finanzberaterin, Donna Ventura, erlitt nachdem sie eine "Special Roll" bestellt hatte einen Herzstillstand und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

13 Tage später starb sie im Alter von 64 Jahren an einem vollständigen Nieren- und Leberversagen. In einem Interview mit KBZK News beschrieb Jon Ventura, mit dem Donna 34 Jahre verheiratet war, die letzten Tage seiner Frau. Der Witwer erzählte, dass Donnas ganzer Körper schmerzte, sie konnte nicht mehr selbstständig atmen.

Bewegende Abschiedsworte

Sie konnte auch nicht mehr reden, deshalb gab ihr Jon ein Papier und einen roten Stift, damit sie schreiben konnte, was sie sagen wollte. "Ich bin nicht sicher, ob ich noch lange durchhalten kann", klagte sie ihr zu Papier getragenes Leid. Die letzte Nachricht wird der Mann nie vergessen: "Ich liebe dich" schrieb sie Jon und an den gemeinsamen Sohn brachte sie noch "Ich liebe dich, Mr C." zu Papier.

Am 29. April des Vorjahres entschied sich Donna gegen eine Ernährungssonde und verstarb, bevor ihr Ehemann im Krankenhaus ankam, um sich zu verabschieden. Er schwor seiner Frau zum Abschied, dass er die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen werde. Er verklagt die Besitzer des Restaurants, die ihren Laden damals für einen Monat vorübergehend schlossen.

Doch Donna war nicht die einzige, die nach ebedem Besuch in dem Restaurant gesundheitliche Probleme hatte. Insgesamt erkrankten 51 Gäste schwer, eine zweite Person starb ebenfalls, nachdem sie die tödliche Sushi-Spezialität verzehrt hatte. Eine Zutat waren ungekochte Morcheln, die normalerweise als essbar gelten. Selbst Tests auf Pestizide und andere Giftstoffe fielen Negativ aus. Experten fanden allerdings heraus, dass die Erkrankten die Pilze roh zu sich nahmen, während diejenigen, die die Pilze gekocht aßen keinerlei gesundheitliche Probleme hatten.

Weitere Verstöße des Lokals

Dennoch ist "Dave's Sushi" weiterhin geöffnet. Das örtliche Gesundheitsamt hat seitdem noch dutzende weitere Verstöße des Lokals aufgedeckt. Etwa waren die Fische nicht in der richtigen Temperatur gelagert oder Probleme mit der Geschirrspülmaschine wurden entdeckt. Dennoch können die Betreiber bislang ungehindert weitermachen.