Mann beim überqueren der Fahrbahn in Wien-Währing erfasst - Lenker beging Fahrerflucht

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Noch viele Fragen sind nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Wien-Währing offen: Ein Fußgänger wollte gerade die Fahrbahn auf der Gersthofer Straße überqueren, als ihn ein weißer Mercedes erfasste.

Der bislang unbekannte Lenker hielt aber nicht an, um dem Opfer zu helfen, sondern fuhr laut Zeugen in Richtung 19. Bezirk (Döbling) einfach weiter.

Polizei sucht nach flüchtigem Lenker. © APA/EVA MANHART

Schwere Kopfverletzungen erlitten

Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an Armen und Oberkörpber. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gersthofer Straße zwischen der Kreuzgasse und der Währinger Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Weitere Ermittlungen hat das Verkehrsunfallkommando übernommen. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw werden in jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.