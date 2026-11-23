Festnahme
15-Jähriger bedrohte Frauen im Wiener Stadtpark mit Pistole
Schreckmoment für zwei Frauen gestern Nachmittag im Wiener Stadtpark. Ein 15-Jähriger fragte sie nach einer Zigarette - als sie verneinten, zog dann aber plötzlich eine Pistole und bedrohte die beiden Opfer.
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Abgefeuert wurde die Waffe zum Glück nicht - der Tatverdächtige flüchtete und wurde von einem der Opfer verfolgt. Die alarmierte Polizei konnte den gebürtigen Somalier noch vor Ort festnehmen und eine Softgun-Pistole sicher stellen.
Im Zuge der Vernehmung gab der 15-Jährige an, keinen Bereicherungsvorsatz gehabt zu haben. Er habe die Waffe gezogen, weil die Opfer in angeblich beleidigt hatten. Er wurde auf freien Fuß angezeigt.
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