Tatverdächtiger Somalier fragte Opfer nach Zigarette und zog plötzlich Pistole

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Schreckmoment für zwei Frauen gestern Nachmittag im Wiener Stadtpark. Ein 15-Jähriger fragte sie nach einer Zigarette - als sie verneinten, zog dann aber plötzlich eine Pistole und bedrohte die beiden Opfer.

Softgun-Pistole gezückt: "Haben mich beleidigt"

Abgefeuert wurde die Waffe zum Glück nicht - der Tatverdächtige flüchtete und wurde von einem der Opfer verfolgt. Die alarmierte Polizei konnte den gebürtigen Somalier noch vor Ort festnehmen und eine Softgun-Pistole sicher stellen.

Mit so einer Softgun bedrohte Teenie zwei Frauen © LPD Wien

Im Zuge der Vernehmung gab der 15-Jährige an, keinen Bereicherungsvorsatz gehabt zu haben. Er habe die Waffe gezogen, weil die Opfer in angeblich beleidigt hatten. Er wurde auf freien Fuß angezeigt.