Wien will im kommenden Jahr trotz des Sparkurses 3,67 Milliarden Euro investieren. Der Budgetvoranschlag 2027 sieht ein auf 1,46 Milliarden Euro reduziertes Defizit vor. Die Gesamtschulden sollen dennoch auf 18,4 Milliarden Euro steigen.

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Wien bleibt auch 2027 tief in den roten Zahlen. Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) hat am Montag den Budgetvoranschlag für das kommende Jahr präsentiert, der ein Defizit von 1,46 Milliarden Euro vorsieht. Das sind zwar 1,16 Milliarden Euro weniger als ursprünglich für 2026 geplant, allerdings wird auch der Schuldenberg weiter wachsen. Um die Ausgaben zu senken, will die Stadt unter anderem beim Personal sparen, Förderungen genauer prüfen und Investitionen verschieben.

Für das laufende Jahr gibt es zudem eine positive Nachricht. Nach den jüngsten Berechnungen dürfte der Rechnungsabschluss 2026 um rund 250 Millionen Euro besser ausfallen als ursprünglich angenommen. Im operativen Haushalt sollen die laufenden Einnahmen 2027 wieder die laufenden Ausgaben decken. Bis zu einem insgesamt ausgeglichenen Budget ist es allerdings noch ein weiter Weg. "Wir ordnen Wiens Finanzen Schritt für Schritt neu. Das geplante Defizit geht deutlich zurück, und auch unsere mittelfristige Finanzperspektive verbessert sich", erklärt Novak.

Die wichtigsten Budgetzahlen im Überblick

Budgetvolumen: 22,24 Milliarden Euro

Geplantes Defizit 2027: 1,46 Milliarden Euro

Geplantes Defizit im Voranschlag 2026: 2,62 Milliarden Euro

Geplante Verbesserung: 1,16 Milliarden Euro

Geplante Gesamtinvestitionen: 3,67 Milliarden Euro

Stadt verzichtet auf neue Gebühren

Um die Finanzen in den Griff zu bekommen, setzt die Stadt vor allem bei den Ausgaben an. Förderungen werden genauer geprüft, Investitionen nach ihrer Dringlichkeit gereiht und manche Projekte verschoben. Gespart werden soll auch beim Personal. So will die Stadt offene Stellen in der Verwaltung nach Möglichkeit nicht nachbesetzen, Überstunden reduzieren und durch Digitalisierung Arbeitskräfte einsparen. Bereiche wie die Pflege und die Kindergärten sollen davon allerdings ausgenommen bleiben, wenn das Personal für die Betreuung und Versorgung benötigt wird.

Vizebürgermeisterin Barbara Novak: "Wir setzen klare Prioritäten bei den Leistungen für die Wienerinnen und Wiener und investieren in die Zukunft unserer Stadt." © Stadt Wien/Bubu Dujmic

Pauschale Kürzungen für sämtliche Ressorts gibt es nicht. Stattdessen wurden die Budgets einzeln verhandelt. Die meisten Geschäftsgruppen müssen laut Novak mit etwas weniger Geld auskommen, während die Bildung ein Plus erhält.

Auch die Politik soll einen Beitrag leisten. "Wer von anderen einen Beitrag verlangt, muss bei sich selbst anfangen", so NEOS-Finanzsprecher Markus Ornig, der die Budgetverhandlungen für den pinken Koalitionspartner geführt hat. Die Politikergehälter steigen 2027 lediglich um ein Prozent, bei der Parteienförderung wird nur die halbe Inflation abgegolten. Die Förderung für internationale politische Bildungsarbeit wird ausgesetzt. Insgesamt sollen diese Maßnahmen rund zwei Millionen Euro bringen.

Neue Gebühren oder Abgaben sind für 2027 nicht vorgesehen. Bereits gesetzlich geregelte Anpassungen bleiben davon allerdings unberührt. "Das ist kein Wohlfühlbudget, sondern ein ehrliches Budget", hält Ornig fest. Auch die zuletzt diskutierte Haushaltsabgabe für den Kulturbereich kommt nicht.

Mehr Geld für Bildung und Kindergärten

NEOS-Finanzsprecher Ornig: "Unser Ziel als NEOS bleibt ein Haushalt ohne neue Schulden." © Stadt Wien/Bubu Dujmic

Trotz der Einsparungen bleibt der Sozialbereich der größte Ausgabenposten. Für Soziales, Gesundheit und Sport sind 7,26 Milliarden Euro vorgesehen, davon allein 2,8 Milliarden Euro für die Wiener Krankenanstalten. Mindestens fünf weitere Primärversorgungseinheiten sollen im kommenden Jahr eröffnen.

Während fast alle Ressorts sparen müssen, gehört die Bildung zu den wenigen Bereichen, für die 2027 mehr Geld vorgesehen ist. Rund 2,9 Milliarden Euro sind dafür budgetiert, weitere 1,3 Milliarden Euro fließen in die Kindergärten. Bis 2030 sollen mindestens 21 neue Schulen eröffnen. "Das ist kein Zufall, das ist eine politische Entscheidung", unterstreicht Ornig den Schwerpunkt auf die Bildung. Insgesamt entfallen 12,86 Milliarden Euro und damit 58 Prozent des Budgets auf Bildung, soziale Leistungen, Gesundheit, Pflege, Wohnen und Frauen.

So verteilt Wien 22,24 Milliarden Euro © Stadt Wien

Kürzungen gibt es allerdings beim Fonds Soziales Wien (FSW). Wie Novak auf Nachfrage erklärte, soll der Fonds 100 Millionen Euro weniger aus dem Stadtbudget bekommen. Davon können 50 Millionen Euro durch eigene Rücklagen ausgeglichen werden. Für den geförderten Wohnungsneubau stehen 232 Millionen Euro bereit, für die Sanierung von Wohnhäusern weitere 155 Millionen Euro. Die Bezirke dürfen sich unterdessen über zusätzliche Mittel freuen. Ihre Budgets steigen um 21 Millionen Euro beziehungsweise 7,86 Prozent auf insgesamt 292 Millionen Euro.

Schuldenstand steigt trotz Sparkurs

Auch in den kommenden Jahren wird Wien neue Schulden machen. Immerhin fällt die Prognose inzwischen deutlich günstiger aus als noch Anfang 2025. Damals wurde für 2030 ein Schuldenstand von 32,4 Milliarden Euro erwartet. Nach den aktuellen Berechnungen sollen es 20,24 Milliarden Euro werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Stadt 12 Milliarden Euro Schulden abbaut. Vielmehr soll die Verschuldung deutlich langsamer wachsen als ursprünglich befürchtet.

Finanzdirektor Christoph Maschek rechnet für 2027 mit rund 17,4 Milliarden Euro Gesamtschulden. © Stadt Wien/Bubu Dujmic

Allein für Ende 2026 rechnet Finanzdirektor Christoph Maschek inzwischen mit einem Gesamtschuldenstand von 15,9 Milliarden Euro. Bisher waren 16,9 Milliarden Euro erwartet worden. Für Ende 2027 sind im Voranschlag 18,4 Milliarden Euro vorgesehen. Berücksichtigt man die günstigere Ausgangslage Ende 2026, wären es rechnerisch rund 17,4 Milliarden Euro.

Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt Wien im Bundesländervergleich im Mittelfeld. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2025. © Stadt Wien

Die geringere Neuverschuldung soll sich auch bei den Zinszahlungen bemerkbar machen. Für 2030 werden derzeit rund 630 Millionen Euro veranschlagt, rund 100 Millionen Euro weniger als in der Prognose vom November 2025. "Wir begrenzen den Anstieg der Schulden und der Zinsausgaben deutlich gegenüber den früheren Prognosen", betont Novak. Ziel bleibt es, spätestens 2029 die Vorgaben des Stabilitätspakts zu erreichen. Sollte sich die Finanzlage günstiger entwickeln, könnte Wien diesem Ziel bereits 2028 näherkommen.

Milliarden für Schulen, Straßen und Infrastruktur

Ganz auf neue Vorhaben verzichten will die Stadt trotz der angespannten Finanzlage nicht. Von den geplanten Gesamtinvestitionen in Höhe von 3,67 Milliarden Euro entfallen 1,82 Milliarden Euro auf den Kernbereich der Stadt. Damit sollen unter anderem Schulen, Kindergärten, Straßen, Brücken, Parks und die Wasserversorgung finanziert werden. Weitere 1,14 Milliarden Euro steuern die Wiener Stadtwerke bei. Auch die Wirtschaftsförderung soll trotz des Sparkurses fortgesetzt werden. Die Stadt will unter anderem Start-ups und Technologieunternehmen unterstützen. "Konsolidierung und eine vernünftige Arbeits- und Wirtschaftspolitik gehören für mich zusammen", erklärt die Finanzstadträtin.

Welche Projekte wegen des Sparkurses tatsächlich länger warten müssen, ist allerdings noch nicht vollständig geklärt. Bei der Präsentation des Voranschlags verwies Novak insbesondere auf zeitliche Verschiebungen in Stadtentwicklungsgebieten. Genauere Auskünfte zu den einzelnen Vorhaben sollen die zuständigen Ressorts geben. Mehr Kontrolle über die Stadtfinanzen soll künftig auch ein eigener Unterausschuss für Budget- und Finanzangelegenheiten ermöglichen. Das Gremium, in dem auch die Opposition vertreten ist, soll am kommenden Montag erstmals zusammentreten. Diskutiert und beschlossen wird das Stadtbudget im Gemeinderat Ende Dezember.