Frauen verdienen in Wien noch immer weniger als Männer. Der Equal Pay Day soll darauf aufmerksam machen, wie groß der Abstand bei den Geschlechtern tatsächlich ist.

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Der Equal Pay Day markiert jenen Zeitpunkt im Jahr, ab dem Frauen rein rechnerisch kein Einkommen mehr erhalten würden, während Männer für dieselbe Zeit weiterhin bezahlt werden. In Wien fällt der Tag der Einkommensdifferenz zwischen den Geschlechtern heuer auf den 23. November. Zwar hat sich die Situation in den vergangenen Jahren verbessert, geschlossen ist diese Lücke aber noch lange nicht. Als Ursache dafür, dass Frauen im Laufe ihres Berufslebens ins Hintertreffen geraten, werden vor allem Kinderbetreuung, Haushaltsarbeit und die Pflege von Angehörigen genannt. Diese Aufgaben werden noch immer überdurchschnittlich oft von Frauen übernommen und führen vielfach zu Teilzeitarbeit oder beruflichen Nachteilen.

Vor wenigen Tagen wurde im Wiener Landtag eine Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz beschlossen. Dadurch sollen Gehaltsunterschiede künftig noch transparenter werden. Liegt die Differenz zwischen Männern und Frauen bei mehr als fünf Prozent und gibt es dafür keine sachliche Begründung, müssen Gegenmaßnahmen gesetzt werden. Aktuell beträgt der Einkommensunterschied in Wien 10,6 Prozent, vor zehn Jahren lag er noch bei 18 Prozent.

"Gerechte Löhne und Gehälter, das ist die wichtigste Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und faire Pensionen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Frauen noch immer schlechter bezahlt werden als Männer. Die negativen Folgen von Einkommensungerechtigkeit sind oft ein Leben lang zu tragen. Deswegen ist die Lohntransparenz das Gebot der Stunde! Unser aller Ziel muss deshalb unmissverständlich heißen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit", erklärt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Equal Pay Lauf

Mit einem "Equal Pay Lauf" macht die Gewerkschaft vida am Montag auf die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern aufmerksam. Auf einer 400-Meter-Bahn legen beide Geschlechter zunächst denselben Weg zurück. Die Männer stoppen jedoch nach etwa zwei Dritteln der Strecke, da sie laut Berechnung das entsprechende Einkommensniveau bereits erreicht haben, während die Frauen den Lauf fortsetzen müssen. Teil an der Veranstaltung "Equal Pay Lauf 2026 – Gemeinsam WI laufen. Gemeinsam die Lohnlücke schließen" nehmen unter anderem Wiens AK-Präsidentin Renate Anderl und gegebenenfalls auch ÖGB-Frauenvorsitzende Sandra Steiner.

"Der Equal Pay Day ist eine Anklage: gegen strukturelle gesellschaftliche Ungleichheiten für Frauen und gegen Betriebe, die Gleichstellung nicht ernst nehmen. Dass dieser Tag in Wien später ist als in anderen Bundesländern zeigt, dass Politik gestalten kann, wenn der Wille da ist. Auf europäischer Ebene hat die Politik mit der Lohntransparenz-Richtlinie gezeigt, dass sie diesen Willen hat. Jetzt ist es an der Zeit, dieses gute Instrument zu nutzen und auch in Österreich so umzusetzen, dass Frauen Gerechtigkeit endlich auch auf dem Gehaltskonto spüren", fordert Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien.