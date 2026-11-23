Eine Erkältung kommt selten gelegen. Doch muss man tatsächlich tagelang leiden? Nicht unbedingt. Ein bestimmtes Spurenelement könnte sogar dabei helfen, die Krankheitsdauer zu verkürzen.

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Es beginnt oft ganz harmlos: ein leichtes Kratzen im Hals, ein paar Nieser, vielleicht ein bisschen Müdigkeit. Doch schon kurze Zeit später ist die Erkältung da. Die Nase ist verstopft, der Husten nervt und selbst alltägliche Aufgaben werden zur Herausforderung. Zwar gibt es bislang kein Wundermittel, das Erkältungsviren einfach verschwinden lässt. Mit einigen cleveren Maßnahmen kannst du aber deine Symptome lindern und möglicherweise sogar die Dauer des Infekts beeinflussen.

Zink: Dieses Spurenelement könnte entscheidend sein

Ein besonders interessanter Kandidat ist Zink. Das Spurenelement spielt eine wichtige Rolle für das Immunsystem und könnte bei einer bereits bestehenden Erkältung helfen. Eine Cochrane-Auswertung von 2024 untersuchte zahlreiche Studien mit insgesamt mehr als 8.500 Teilnehmenden. Das Ergebnis: Wer innerhalb der ersten 24 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome mit der Einnahme von Zink beginnt, kann die Erkältungsdauer um durchschnittlich 1 bis 3 Tage kappen.

Tabletten © Getty Images

Zink-Ionen legen sich wie ein Schutzschild über die Schleimhäute und verhindern, dass Rhinoviren an den Zellen andocken und sich vermehren. Am besten wirken Zink-Lutschtabletten (z. B. Zinkgluconat oder Zinkacetat), da sie den Wirkstoff direkt im Rachenraum freisetzen. Wichtig: Hochdosiertes Zink sollte nicht auf eigene Faust eingenommen werden. Lass dich dazu am besten in einer Apotheke oder ärztlichen Praxis beraten.

Schlaf dich gesund

Es klingt simpel, ist aber besonders wichtig: Gönn dir ausreichend Schlaf. Während einer Infektion arbeitet dein Immunsystem auf Hochtouren. Zusätzliche Belastungen durch Schlafmangel, Stress und körperliche Anstrengung können die Erholung erschweren. Deshalb gilt: Lieber einen Abend auf dem Sofa verbringen, als dich trotz Erkältung ins Fitnessstudio zu schleppen. Schlaf, Ruhepausen und ein entspannter Tagesablauf geben deinem Körper die Möglichkeit, sich auf die Abwehr der Viren zu konzentrieren.

Halte die Schleimhäute feucht

Bei einer Erkältung solltest du ausreichend Flüssigkeit zu dir nehmen. Besonders wenn du Fieber hast oder stark schwitzt, ist es wichtig, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Wasser und ungesüßte Tees sind dafür ideal. Ein warmer Kräutertee kann zudem einen gereizten Hals angenehm beruhigen. Auch ein Dampfbad hält die Schleimhäute feucht: Inhaliere mit einem Handtuch über den Kopf 10 Minuten über einer Schüssel mit heißem Kamillen- oder Salzwasser. Das löst festsitzenden Schleim in den Nebenhöhlen und befeuchtet die oberen Atemwege.

Inhalieren © Getty Images

Honig gegen lästigen Husten

Wenn der Husten besonders nachts keine Ruhe gibt, kann Honig einen Versuch wert sein. Er wirkt nachweislich antimikrobiell und beruhigt gereizte Schleimhäute. Ein Löffel pur im Mund zergehen lassen (nicht in kochend heißen Tee rühren, da Hitze die wertvollen Enzyme zerstört). Auch Ingwer ist eine sinnvolle Ergänzung. Seine Scharfstoffe (Gingerole) regen die Durchblutung der Schleimhäute an und wirken ähnlich wie leichte Schmerzmittel.

Die Nase ist zu? Kochsalzlösung kann helfen

Eine verstopfte Nase gehört zu den unangenehmsten Erkältungssymptomen. Kochsalzhaltige Nasensprays oder Nasentropfen können dabei helfen, die Nasenschleimhäute zu befeuchten und festsitzendes Sekret zu lösen.

Auch eine Nasenspülung mit einer geeigneten Kochsalzlösung kann Erleichterung verschaffen. Achte dabei auf hygienisch einwandfreies Wasser und die korrekte Anwendung. Abschwellende Nasensprays können kurzfristig für freie Atemwege sorgen. Sie sollten allerdings nur entsprechend der Packungsbeilage und nicht über längere Zeit verwendet werden.