Schnupfen, Husten, Fieber: Diese Warnzeichen solltest du nicht ignorieren

Erst kratzt der Hals, dann rinnt die Nase und plötzlich fühlt man sich wie gerädert. Doch ist es nur eine harmlose Erkältung, eine echte Grippe oder doch Corona? Was hilft wirklich, und wann sollte man zum Arzt? Der Guide.

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Es beginnt oft ganz unscheinbar: ein leichtes Kratzen im Hals, ein paar Nieser und das Gefühl, nicht richtig fit zu sein. "Wird schon nichts sein", denkt man und macht weiter wie gewohnt. Doch am nächsten Morgen ist die Nase verstopft, der Kopf fühlt sich schwer an und die Energie ist verschwunden. Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Ist das noch eine gewöhnliche Erkältung oder steckt mehr dahinter?



Was viele nicht wissen: Auch die klassische Erkältung wird durch Viren ausgelöst. Besonders häufig sind Rhinoviren dafür verantwortlich. Nicht die Kälte selbst macht krank, sondern die Ansteckung mit einem Erreger. Allerdings begünstigen trockene Heizungsluft und der häufige Aufenthalt in geschlossenen Räumen die Verbreitung von Atemwegsinfekten.

Erkältung, Grippe oder Corona?

Erkältung © Getty Images

Eine gewöhnliche Erkältung entwickelt sich meist langsam. Typisch sind Schnupfen, Halsschmerzen, Niesen und Husten. Fieber tritt bei Erwachsenen eher selten auf. Nach einigen Tagen bessern sich die Beschwerden meist deutlich, auch wenn der Husten länger anhalten kann.



Bei einer echten Grippe, der Influenza, sieht es meist anders aus. Sie beginnt häufig plötzlich mit Fieber, starken Kopf- und Gliederschmerzen und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Betroffene fühlen sich oft innerhalb weniger Stunden völlig erschöpft.



COVID-19 kann sich mit Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Müdigkeit und Fieber bemerkbar machen. Allein anhand der Symptome lässt sich nicht zuverlässig erkennen, welches Virus dahintersteckt. Ein gezielter Test (z.B. 5-in1-Test aus der Apotheke) kann bei der Unterscheidung helfen.

Was der Körper jetzt braucht

Wenn Viren in die Atemwege eindringen, startet das Immunsystem seine Abwehr. Die Schleimhäute produzieren vermehrt Sekret, Entzündungsreaktionen werden ausgelöst und der Körper benötigt zusätzliche Energie. Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind daher typische Begleiter eines Infekts.

Die wichtigste Maßnahme lautet: Ruhe geben und ausreichend schlafen. Warme Getränke können einen gereizten Hals beruhigen, Kochsalzsprays helfen bei trockenen oder verstopften Nasen. schleimhäuten. Bei Bedarf können geeignete Schmerz- und Fiebermittel die Beschwerden lindern.



Antibiotika helfen bei einer gewöhnlichen viralen Erkältung nicht, da sie ausschließlich gegen Bakterien wirken. Auch hoch dosierte Vitaminpräparate sind keine Wundermittel. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Flüssigkeit und Erholung bleiben die wichtigsten Grundlagen.

Wann sollte man zum Arzt?

Erkältung © Getty Images

Die meisten Atemwegsinfekte heilen von selbst aus. Bei anhaltend hohem Fieber, zunehmenden Beschwerden oder einer deutlichen Verschlechterung nach anfänglicher Besserung ist jedoch ärztlicher Rat sinnvoll. Atemnot, Brustschmerzen oder Verwirrtheit erfordern rasche medizinische Hilfe. Besonders vorsichtig sollten ältere Menschen, Schwangere sowie Personen mit chronischen Erkrankungen oder geschwächtem Immunsystem sein. Bei bestimmten Infektionen können frühzeitig eingesetzte antivirale Medikamente sinnvoll sein.

Wenn es dich erwischt hat

Wer krank ist, sollte Rücksicht auf andere nehmen. Regelmäßiges Lüften, Händehygiene und das Vermeiden enger Kontakte helfen, Ansteckungen zu reduzieren. Und auch wenn die Versuchung groß ist, rasch wieder durchzustarten: Bei Fieber und deutlichem Krankheitsgefühl ist Sport tabu. Erst wenn die akuten Beschwerden abgeklungen sind, sollte die körperliche Belastung langsam gesteigert werden. Nicht jeder Schnupfen ist gefährlich. Doch wer auf die Signale seines Körpers hört, sich rechtzeitig Erholung gönnt und Warnzeichen ernst nimmt, schafft die besten Voraussetzungen, um wieder gesund und fit zu werden.