gesund&fit
oe24

Ratgeber

Kurze Checkliste hilft gegen aufkommende Verkühlung

Phillip Platzer
von
Frau liegt krank mit Wärmekissen auf dem Sofa, Taschentuch in der Hand, Medikamente auf dem Tisch.
© Getty Images
Eine Verkühlung passt nie in den Zeitplan. Ein kurzer Blick auf die eigenen Alltagsgewohnheiten zeigt, wie gut der Körper bei der Abwehr von Viren unterstützt wird.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Abwehr-Check hilft dabei, die körpereigenen Abwehrkräfte zu unterstützen und Viren vorzubeugen. Einfach Punkt für Punkt durchgehen und die eigenen Gewohnheiten überprüfen.

Auch interessant

Krakau-Attentäter ist tot

Rätsel um Weltmeister-Auto: Wolff lässt Mercedes untersuchen

Neue EU-Regel trifft Raucher hart

Flüssigkeitszufuhr im Alltag

Ausreichend zu trinken hilft dabei, die Schleimhäute feucht zu halten. Dies ist wichtig, da Schleimhäute eine natürliche Barriere gegen Erreger bilden. Ein Glas Wasser griffbereit zu haben, ist besonders bei trockener Raumluft ein guter Anfang.

Hygiene und Händewaschen

Hände kommen ständig mit verschiedenen Oberflächen in Kontakt. Regelmäßiges und gründliches Waschen ist deshalb besonders nach dem Heimkommen, nach dem Naseputzen und vor dem Essen wichtig. Unterwegs eignet sich dafür auch ein Mittel zur Händedesinfektion.

Mundpflege und Mikrobiom

Im Mund leben zahlreiche Mikroorganismen, die das orale Mikrobiom bilden und worunter sich auch Krankheitserregger befinden können. Gründliches Zähneputzen und die Reinigung der Zahnzwischenräume gehören täglich dazu. Speichel befeuchtet zudem den Mund und unterstützt die natürliche Abwehr.

Raumklima und Lüften

Regelmäßiges Lüften verbessert das Raumklima und hilft dabei, die Konzentration von Viren zu verringern – insbesondere in gemeinsam genutzten Zimmern. Frische Luft sorgt für ein besseres Raumgefühl.

Schlaf und Erholung

Ausreichender Schlaf hilft dem Körper bei der Erholung und unterstützt die Immunfunktion. Wer die Nachtruhe oft verkürzt, sollte diesen Punkt im Alltag genauer im Blick behalten.

Richtig Husten und Niesen

Das Husten und Niesen erfolgt idealerweise immer in die Armbeuge. Zudem sollten Einmaltaschentücher verwendet und anschließend die Hände gewaschen oder desinfiziert werden, um die Weitergabe von Krankheitserregern zu verringern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Der Seat Leon Cupra R im Test

Di Maio rügt Kurz: 'Er soll an Österreich denken'

Laut Studie: Nasehochziehen ist besser als Schnäuzen

Zu hoher Blutdruck? DIESE Ursache wird häufig übersehen

Neuer Health-Hotspot in Wien

Irland profitierte enorm von Beitritt zur EU

Vor der Skisaison: Diese Übungen können dich vor Verletzungen schützen

Frottee oder Frottier - es GIBT einen Unterschied

Samsung-Chef stirbt völlig überraschend

Kurze Checkliste hilft gegen aufkommende Verkühlung