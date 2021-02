Umfrage-Watsche: Grüne von Neos überholt

Die Grünen hätten bei einer Wahl die rote Laterne der fünf Parlamentsparteien.

Kleiner Knalleffekt in der aktuellen ÖSTERREICH-Sonntagsfrage (Research Affairs, 1.000 Befragte vom 1.–4. Februar 2021): Wäre am Sonntag eine Neuwahl, kämen die Grünen nur als kleinste Partei in den Nationalrat.Sie halten zwar ihre ­9 %, die sie schon vor zwei Wochen hatten. Da aber die Neos auf 10 % zu­legen, sind sie jetzt auf Platz vier – die Grünen nur Fünfte.Die Mehrheit zusammen mit der ÖVP wäre auch weg. Die ÖVP hält übrigens bei 39 %. Türkis-Grün kommt also nur auf 48 %. Die SPÖ liegt bei 24 %. Die FPÖ verliert einen Punkt und kommt derzeit auf 15 %.