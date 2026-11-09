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9 Tote in Polen

Krakau-Attentäter ist tot

Polizisten und Sicherheitskräfte stehen nachts vor einem beleuchteten Wohnhaus und Polizeiwagen.
© EPA
Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff im polnischen Krakau ist der mutmaßliche Täter seinen Verletzungen erlegen.
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Der 24-Jährige starb am Montagmorgen im Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen mitteilte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter.

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Der junge Pole soll am Samstag auf dem Hauptmarkt im Zentrum von Krakau aus einem fahrenden Auto heraus sechs Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt haben. Anschließend wurde er selbst schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand galt zuletzt als kritisch.

Polizisten und Forensiker in Schutzanzügen stehen vor einem Hauseingang in Polen.
Im Wohnhaus der Familie des mutmaßlichen Täters in Ostrowiec Swietokrzyski wurden drei weitere Tote gefunden – sein Vater, seine Mutter und seine Schwester. © EPA

Insgesamt 9 Tote

Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass der 24-Jährige zuvor auch seine Schwester und seine beiden Eltern getötet haben könnte. Deren Leichen waren in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Świętokrzyskie entdeckt worden. Aufgrund der Schwere der Verbrechen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch wegen des Verdachts auf Terrorismus. Ein mögliches Motiv ist bislang unklar.

Eine Frau kniet an einer Gedenkstätte mit Blumen und Kerzen auf dem Bürgersteig in Krakau.
Die 51-Jährige wurde beim Anschlag auf dem Marktplatz von Krakau erschossen. Ihr Ehemann überlebte verletzt. © EPA

Unterdessen steht Polen unter dem Eindruck der Gewalttat. Im ganzen Land wurde Staatstrauer ausgerufen. Radio- und Fernsehsender änderten ihre Programme, Unterhaltungssendungen wurden gestrichen. Auch Theateraufführungen und Konzerte waren von den Gedenkmaßnahmen betroffen.

In Krakau legten zahlreiche Menschen Blumen und Kerzen nieder. Für Montagabend wurde eine Gedenkveranstaltung auf dem Hauptmarkt angekündigt. Bürgermeister Lukasz Gibala rief die Bevölkerung dazu auf, in dieser schweren Zeit zusammenzustehen und den offenen und gastfreundlichen Charakter der Stadt zu bewahren.

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