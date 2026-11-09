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Winter-Knall

Experte kündigt Wetter-Sturz an: "Da ist etwas im Busch"

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Verschneite Straße mit schneebedeckten Bäumen im Winter in Neustift im Stubaital, Österreich.
© Getty Images
Österreich steht ein markanter Temperatursturz. bevor.
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Während es zu Beginn der Woche noch einmal 17 Grad bekommt, steht am Freitag ein Wetter-Sturz bevor. Ein markantes Italientief bringt jede Menge Niederschlag nach Österreich, die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 Meter.

Ob es zu einem größeren Wintereinbruch kommt, ist derzeit noch offen. Wie Meteorologe Gerhard Hohenwarter auf Instagram berichtet, gehen die Wetter-Modelle noch weit auseinander. So sind große Schneemengen ebenso möglich, wie nur etwas Regen bei äußerst milden Temperaturen. Der Experte  bringt es auf den Punkt: "Da ist etwas im Busch".

Es wird sich aber erst in den nächsten Tagen zeigen, ob es in Österreich wirklich den ersten signifikanten Wintereinbruch in diesem Herbst gibt.

Die Prognose der nächsten Tage

Am Montag halten sich über den Niederungen, inneralpin und in Beckenlagen im Süden Nebel und Hochnebelfelder zunächst wieder recht hartnäckig. Nachmittags setzt sich in der Osthälfte aber vielerorts die Sonne durch. Im Westen und Südwesten hingegen ziehen tagsüber bald Wolkenfelder auf und in Vorarlberg und Tirol beginnt es zu regnen. Die Schneefallgrenze steigt, Schnee fällt erst oberhalb von 1.600 bis 2.000 Meter Seehöhe. Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus sechs und plus vier Grad, untertags werden fünf bis zwölf Grad erreicht. Am wärmsten ist es dabei im Westen.

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Eine Warmfront bringt am Dienstag verbreitet dichte Wolken und Regen, wobei es im Westen vorübergehend auch kräftig regnen kann. Die Schneefallgrenze liegt bei 2.000 bis 2.500 Meter Seehöhe. Im Süden fallen höchstens einzelne Regentropfen, hier lockert es am Nachmittag auch wieder auf und die Sonne zeigt sich zeitweise. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen erreichen null bis neun Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf fünf bis 13 Grad.

Der Mittwoch verläuft allgemein recht trüb. Vor allem in den Niederungen und Beckenlagen des Nordens und des Südens startet der Tag mit ausgedehnten Nebel- und Hochnebelfeldern sowie mit Restbewölkung. Besonders ganz im Westen, Osten und im Nordosten bleibt die Bewölkung ganztägig recht zäh und kompakt. Im Zentrum bzw. inneralpin lockert die Bewölkung zeitweise auf und es scheint dort vermehrt die Sonne, jedoch machen sich auch einige hohe Schleierwolken am Himmel bemerkbar. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann aus Westen erneut einige dichte Wolkenfelder auf. Ganz im Norden und Nordwesten setzen gegen Abend hin leichte Regenschauer ein. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten stellenweise mäßig, aus Ost bis Süd. In der Früh hat es minus eins bis plus neun Grad, tagsüber sieben bis 16 Grad.

Am Donnerstag beginnt im Süden, Westen und Nordosten der Tag erneut mit Nebel und Hochnebel oder kompakten Wolken, vereinzelt kann es auch noch leicht tröpfeln bzw. nieseln. Überall sonst ist es gering bis mäßig bewölkt und es zeigt sich zwischendurch immer wieder die Sonne. Im Süden und Südwesten sorgt gegen Abend hin ein aufziehendes Italientief bereits für ersten Regen. Die Schneefallgrenze liegt oberhalb von 2.500 Meter Seehöhe. Der genaue Wetterablauf ist jedoch noch unsicher. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost bis Süd. Im westlichen Bergland kommt zeitweise mäßiger Südföhn auf. Die Frühtemperaturen erreichen drei bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen acht bis 17 Grad.

Italientief am Freitag

Ein markantes Italientief ist dann am Freitag ganztägig wetterwirksam. Damit verläuft der Freitag trüb und es regnet oder schneit nahezu durchgehend, bereits aus der Nacht heraus. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt voraussichtlich im Süden und Südwesten, insbesondere in den Südstaulagen. Von anfangs über 2.000 Meter Seehöhe sinkt die Schneefallgrenze im Norden im Laufe des Tages auf etwa 500 bis 700 Meter. Südlich des Alpenhauptkammes liegt die Schneefallgrenze bis zum Abend zwischen 1.200 und 1.600 Meter Seehöhe. Der Wind aus Nordwest bis Nord lebt vor allem im Norden und Osten sowie entlang des Alpenhauptkammes im Tagesverlauf deutlich auf, im Burgenland bläst dieser auch teilweise stark. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen zwei bis acht Grad. Mehr als sieben bis zwölf Grad werden im Tagesverlauf nicht erreicht.

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