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Nach Kopftreffer

Rettungseinsatz bei Wiener Fußballmatch: Spieler (21) kollabiert

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Ein 21-jähriger Spieler des Post SV bricht während der Partie plötzlich auf dem Platz zusammen. Rund 20 Minuten später wird er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
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Dramatische Szenen am Sonntagvormittag in Wien-Brigittenau: Beim Duell zwischen dem WAF und dem Post SV sackt Marko Stojanovic in der 50. Minute plötzlich zu Boden. Der 21-Jährige bleibt benommen auf dem Kunstrasen liegen. Besonders beunruhigend: Unmittelbar vor dem Kollaps gab es keinen Körperkontakt mit einem Gegenspieler.

Sofort wird die Rettungskette ausgelöst. Rund 20 Minuten später fährt der Rettungswagen mit dem jungen Fußballer vom Platz.

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Vorsichtige Entwarnung aus dem Spital

Wenig später gibt es vorsichtige Entwarnung: Laut Post-Sportchef Vlado Ristic ist der 21-Jährige ansprechbar und sein Zustand derzeit stabil. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Lorenz-Böhler-Krankenhaus gebracht.

Schlag hinter dem Ohr als mögliche Ursache

Eine mögliche Erklärung für den Zusammenbruch wird ebenfalls untersucht: In der ersten Halbzeit hatte Stojanovic bei einem Eckball einen Schlag hinter dem Ohr abbekommen. Ob dieser tatsächlich mit dem späteren Kollaps zusammenhängt, ist noch unklar.

Nach Rücksprache zwischen den beiden Mannschaften und dem Schiedsrichter wurde die Partie fortgesetzt. Der Post SV gewann das Spiel schließlich mit 4:1. Das Ergebnis geriet angesichts des medizinischen Notfalls allerdings zur Nebensache.

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