Rettungseinsatz bei Wiener Fußballmatch: Spieler (21) kollabiert

Ein 21-jähriger Spieler des Post SV bricht während der Partie plötzlich auf dem Platz zusammen. Rund 20 Minuten später wird er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dramatische Szenen am Sonntagvormittag in Wien-Brigittenau: Beim Duell zwischen dem WAF und dem Post SV sackt Marko Stojanovic in der 50. Minute plötzlich zu Boden. Der 21-Jährige bleibt benommen auf dem Kunstrasen liegen. Besonders beunruhigend: Unmittelbar vor dem Kollaps gab es keinen Körperkontakt mit einem Gegenspieler.

Sofort wird die Rettungskette ausgelöst. Rund 20 Minuten später fährt der Rettungswagen mit dem jungen Fußballer vom Platz.

Vorsichtige Entwarnung aus dem Spital

Wenig später gibt es vorsichtige Entwarnung: Laut Post-Sportchef Vlado Ristic ist der 21-Jährige ansprechbar und sein Zustand derzeit stabil. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Lorenz-Böhler-Krankenhaus gebracht.

Schlag hinter dem Ohr als mögliche Ursache

Eine mögliche Erklärung für den Zusammenbruch wird ebenfalls untersucht: In der ersten Halbzeit hatte Stojanovic bei einem Eckball einen Schlag hinter dem Ohr abbekommen. Ob dieser tatsächlich mit dem späteren Kollaps zusammenhängt, ist noch unklar.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nach Rücksprache zwischen den beiden Mannschaften und dem Schiedsrichter wurde die Partie fortgesetzt. Der Post SV gewann das Spiel schließlich mit 4:1. Das Ergebnis geriet angesichts des medizinischen Notfalls allerdings zur Nebensache.