Fahrer eingeschlafen: Bus rast von Autobahn – zwei Tote

Schrecklicher Unfall nahe Zagreb: Ein serbischer Reisebus kam von der Autobahn ab und überschlug sich. Zwei Menschen starben, 33 weitere wurden verletzt. Ein Fahrgast vermutet, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist.

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Das schwere Busunglück ereignete sich bei Ivanic Grad, rund 35 Kilometer südöstlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Der serbische Reisebus kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Zwei Menschen kamen ums Leben, 33 weitere wurden verletzt.

Laut Angaben der Krankenhäuser schwebte keiner der Verletzten in Lebensgefahr. Die Identität und Staatsangehörigkeit der Todesopfer waren zunächst nicht bekannt. Die serbische Botschaft in Zagreb teilte mit, dass es sich bei ihnen um keine serbischen Staatsbürger gehandelt habe.

Fahrgast vermutet Sekundenschlaf

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht offiziell geklärt. Das kroatische Nachrichtenportal "Index.hr" zitierte jedoch einen Fahrgast, der eine mögliche Ursache nannte: Der Busfahrer sei eingeschlafen.

Besonders brisant: Laut dem Passagier soll der Fahrer erst wenige Minuten zuvor nach einer Pause das Steuer von einem anderen Lenker übernommen haben. Ob tatsächlich Sekundenschlaf zum Unfall führte, ist Gegenstand der Ermittlungen.