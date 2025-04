Es duftet in der Mall: Bäckermarkt in den Promenadengalerie

Christian Putscher erklärt u.a. wie eiweißreich man Brot belegen kann.

Linz. Am Samstag, 26. April, verwandeln sich die Promenadengalerien in Linz in eine duftende Genusswelt. Der OÖ Bäckermarkt öffnet von 9 bis 15 Uhr seine Türen und lädt bei freiem Eintritt zum Entdecken, Verkosten und Erleben ein.Mehr als 20 Meisterbäcker aus ganz Oberösterreich präsentieren eine breite Vielfalt an handwerklich hergestellten Brotspezialitäten. Ob die knusprige „Feuer-Seele“, das würzige „Teufelsbrot“ oder das aromatische „Bio-Walnussbrot“ — das Angebot reicht von traditionellen Rezepturen bis zu innovativen Kreationen. Die Besucher können sich durch die Vielfalt regionaler Backkunst probieren, sich von der Qualität überzeugen und sich mit den Meisterbäckern austauschen.Für Unterhaltung und Information sorgt darüber hinaus Christian Putscher. Der Ernährungswissenschafter und Kabarettist führt durch den Tag, bittet Aussteller zum Gespräch und gibt ihnen die Gelegenheit, ihren Betrieb sowie Produkte und Philosophie einem breiten Publikum vorzustellen.Neben köstlichen Brotspezialitäten bietet der Bäckermarkt ein abwechslungsreiches Programm:• Backstube für Kinder: Junge Gäste können selbst Teig kneten, formen und backen — eine spielerische und lehrreiche Erfahrung für kleine Nachwuchsbäcker.• Konditorei- und Fleischerspezialitäten: Neben Brot und Gebäck werden auch feine Mehlspeisen und herzhafte Delikatessen von regionalen Betrieben angeboten.• Informationen zur Ausbildung: Die Berufsschule 10 aus Linz und die HTL für Lebensmitteltechnologie aus Wels sind mit Informationsständen vor Ort und informieren über ihre Ausbildungsangebote.