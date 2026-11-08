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Italien verschenkt jetzt Häuser – unter einer Bedingung

Phillip Platzer
von
Bunte Häuser und alte Festung auf einem Felsen am Meer bei Sonnenuntergang.
© Getty Images
Ein eigenes Haus in Süditalien, keine Miete und dem Meer so nah: Was für viele nach einem unerreichbaren Traum klingt, will die Region Kalabrien möglich machen.
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Unter dem Namen "Ripopola Calabria" (Kalabrien wiederbesiedeln) ist ein Pilotprojekt angelaufen, bei dem zunächst 50 leer stehende Häuser zur Verfügung gestellt werden. Die Regionalregierung übernimmt sogar die Sanierungskosten, um Menschen zu einem Umzug in ihre vom Bevölkerungsschwund bedrohten Gemeinden zu bewegen.

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"Kommt nach Kalabrien und lebt in unseren Dörfern für null Euro", wirbt Regionalpräsident Roberto Occhiuto für die Initiative. Die Immobilien werden allerdings nicht verschenkt. Vielmehr erhalten die ausgewählten Bewerber die Möglichkeit, zehn Jahre lang kostenlos darin zu wohnen. Voraussetzung ist, dass sie ihren dauerhaften Wohnsitz in die Region verlegen und tatsächlich dort leben.

Ungenutzte Immobilien

Bei den Gebäuden handelt es sich um ungenutzte Immobilien im Besitz der teilnehmenden Gemeinden. Viele müssen zunächst umfassend renoviert werden. Die Kosten dafür trägt vollständig die Regionalregierung. Finanziert wird das Vorhaben aus Mitteln des Entwicklungs- und Kohäsionsplans. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die Häuser modernen Anforderungen an Sicherheit, Wohnkomfort und Energieeffizienz entsprechen. Die Wohnflächen können bis zu 140 Quadratmeter betragen.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Menschen, die bisher nicht in Kalabrien leben - auch Ausländer können sich bewerben. Besonders berücksichtigt werden sollen junge Paare, Familien und Berufstätige. Die Vergabe erfolgt über öffentliche Auswahlverfahren mit Ranglisten für die einzelnen Immobilien.

Die neuen Bewohner sollen dazu beitragen, Schulen, Geschäfte und lokale Dienstleistungen am Leben zu erhalten und die wirtschaftliche Aktivität in den Gemeinden wieder anzukurbeln. Kalabrien kämpft seit Jahrzehnten mit Abwanderung und Überalterung. Vor allem junge Menschen und gut ausgebildete Akademiker verlassen die Region, um im wirtschaftlich stärkeren Norden Italiens oder in Mittel- und Nordeuropa bessere berufliche Perspektiven zu finden. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen. Immer mehr kleine Gemeinden verlieren Einwohner, Geschäfte schließen, Schulen geraten in Gefahr und historische Ortskerne drohen zu verwaisen.

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