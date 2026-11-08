Das ist der Attentäter von Krakau

Insgesamt neun Menschen hat der 24-jährige Michal O. auf dem Gewissen.

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Ein brutaler Amoklauf erschüttert derzeit Europa: Der mutmaßliche Todesschütze Michal O. (24) soll insgesamt neun Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt haben.

Am Samstagnachmittag fuhr der junge Pole in Tarnkleidung mit einem schwarzen Subaru auf den historischen Hauptmarkt und eröffnete aus dem Fahrzeug heraus mit einem halbautomatischen Gewehr vom Typ AR-15 das Feuer auf Passanten. Zuvor soll er in der Familienwohnung bereits seine eigenen Eltern und seine Schwester getötet haben.

Auf seiner Flucht vom Tatort krachte sein Wagen an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Daraufhin sprang Michal O. aus seinem Subaru und schoss auf die herbeigeeilten Einsatzkräfte. Die Polizei erwiderte das Feuer und traf den 24-Jährigen. Er konnte überwältigt werden und kam verletzt in ein Krankenhaus.

Menschen zünden am Tatort Kerzen an. © APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Sportschütze mit rechtsextremen Ansichten

Michal O. wurde 2002 geboren und wuchs in Ostrowiec Świętokrzyski auf, rund 200 Kilometer nordöstlich von Krakau. Als Kind fiel er durch sein künstlerisches Talent auf und engagierte sich in der Kirche. Später besuchte er eine technische Fachschule und soll eine Ausbildung zum zum Mechaniker absolviert haben.

Ehemalige Mitschüler beschreiben Michal O. in einem lokalen Radiosender als zurückgezogenen Jungen, der nur wenig Kontakt zu anderen hatte. Im Unterricht soll er häufig verstörende Zeichnungen von erhängten oder bewaffneten Menschen angefertigt und sogar einen Angriff auf eine Schule dargestellt haben, bei dem er selbst der Täter gewesen sei. Seine größte Leidenschaft galt allerdings den Waffen. Wie sein Vater war er begeisterter Sportschütze.

Zwei Schusswaffen waren auf ihn registriert, weitere elf auf seinen Vater. Polens Innenminister Marcin Kierwiński bezeichnete den 24-Jährigen als Anhänger ultranationalistischer Ansichten und berichtete von seiner Faszination für rechtsextreme Ideologien. Mit dem Militär soll er allerdings nichts zu tun ghabt haben.

© APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Ermittler sichern umfangreiches Waffenarsenal

Bei der Durchsuchung seines Autos machten die Ermittler Laut Polsat News einen brisanten Fund: Zahlreiche Waffen, Munition und militärische Ausrüstungsgegenstände wurden sichergestellt. Darunter befanden sich Magazine, ein Bajonett und ein Militärrucksack.

Was den erst 24-Jährigen zu den brutalen Morden an seiner Familie und dem anschließenden Blutbad in Krakau trieb, ist noch unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der schrecklichen Tat laufen auf Hochtouren.